LECCE – Gruppo quasi al completo a Martignano: si lavora in vista dell’Atalanta

La preparazione del Lecce in vista della delicata sfida di domenica pomeriggio contro l’Atalanta, valida per la 3ª giornata del campionato di Serie A Enilive, è proseguita oggi con un’intensa sessione di allenamento pomeridiana presso il Centro Sportivo di Martignano. La squadra, agli ordini di mister Eusebio Di Francesco, continua a lavorare con grande concentrazione e determinazione per arrivare all’appuntamento al massimo della condizione fisica e mentale.

Buone notizie sul fronte dei rientri: dopo l’arrivo anticipato di Coulibaly, che già da ieri si è aggregato al gruppo, oggi hanno fatto ritorno in sede anche Berisha, Gaspar, Helgason, Štulić e Tiago Gabriel, reduci dagli impegni con le rispettive nazionali. Tutti si sono allenati regolarmente, mettendosi subito a disposizione dello staff tecnico per integrarsi nei meccanismi di squadra in vista della trasferta a Bergamo.

Restano invece ancora assenti Banda e Pérez, attesi in serata: il loro rientro sarà fondamentale per valutare le scelte definitive dell’allenatore, soprattutto considerando l’importanza della gara e le possibili rotazioni in alcuni ruoli chiave.

Kaba e Pierret, ancora non al meglio della condizione, hanno proseguito il loro percorso di recupero attraverso un lavoro personalizzato, sotto la supervisione dello staff medico e dei preparatori atletici. Le loro condizioni saranno monitorate giorno per giorno.

Per la giornata di domani è prevista una seduta di allenamento mattutina, sempre presso la struttura di Martignano.

Parallelamente, prosegue anche la vendita dei biglietti per il Settore Ospiti dello stadio di Bergamo: i tifosi giallorossi potranno acquistare i tagliandi fino alle ore 19 di sabato.