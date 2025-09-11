DILETTANTI – Ripescaggi, mancate ammissioni, organici e gironi di Prima e Seconda Categoria 2025/26

Ai nastri di partenza anche ii campionati regionali di Prima e Seconda Categoria pugliesi 2025/26.

Nel Direttivo di oggi, 11 settembre, la Lnd Puglia ha esaminato le primarie graduatorie di merito e le ulteriori graduatorie per le ammissioni ai campionati e il completamento dei gironi.

In Prima Categoria sono state dichiarate inattive: Asd Calcio Ceglie, Virtus San Ferdinando, Grottaglie Calcio (per tutte sarà chiesta la decadenza dall’affiliazione); rinunciatarie: Hellas Laterza e Bovino (che parteciperanno solo ai campionati giovanili).

Sono state ammesse in Prima Categoria, attraverso la graduatoria di merito: Città di Avetrana, Atletico Carmiano Magliano, Real Zapponeta, Real Olimpia Terlizzi, Soccer Dream Parabita, Bitetto, Real Cellino e Avanti Altamura.

Organico Prima Categoria (40 squadre): Atletico Carmiano Magliano, Audace Cagnano, Acanti Altamura, Bitetto, Calcio Trianum, Capo di Leuca, Cedas Avio Brindisi, Città di Avetrana, Cursi, Don Bosco Manduria, Etra Barletta, FC Capurso, FC Manduria, FC Santeramo, Giallorossi Aradeo, Giovani Cryos, Ideale Bari, Latiano, Molfetta Sportiva, Olimpia Bitonto, Passionsport Manfredonia, Poggiardo 91, Pol. Galatone, Pol. Noci, Ragazzi Sprint Crispiano, Real Cellino, Real Mottola, Real Olimpia terlizzi, Real Zapponeta, Ruffano, S. Vito, San Giovanni Rotondo, Soccer Dream Parabita, Soccer Team Fasano, Supersano, Troia, Uniti per Cerignola, Veglie, Virtus Erchie, Virtus San Pancrazio.

Girone A (13): Audace Cagnano, San Giovanni Rotondo, Passionsport Manfredonia, Troia, Real Zapponeta, Uniti per Cerignola, Etra BArletta, Molfetta Sportiva, Real Olimpia Terlizzi, Olimpia Bitonto, Ideale Bari, Bitetto, C. Trianum.

Girone B (13): FC Capurso, Avanti Altamura, FC Santeramo, Pol. Noci, Soccer Team Fasano, Real Mottola, Ragazzi Sprint Crispiano, S. Vito, Cedas Avio Brindisi, Giovani Cryos, Latiano, Don Bosco Manduria, Football Club Manduria.

Girone C (14): Virtus Erchie, Real Cellino, Virtus San Pancrazio, Città di Avetrana, Veglie, Atletico Carmiano Magliano, Pol. Galatone, Cursi, Giallorossi Aradeo, Soccer Dream Parabita, Poggiardo 91, Supersano, Ruffano, Capo di Leuca.

In Seconda Categoria è stata dichiarata rinunciataria l’Arcobaleno Triggiano (che parteciperà solo ai campionato giovanili).

In Seconda, sono state ammesse: Virtus Sammarco, Atletico Palagiano, Polisportiva Martius, Monospolis, Virtus Molfetta, Monteiasi, Academy Giovinazzo. Ammesse per provvediemnto straordinario in sovrannumero: Azzurri Castellana di Castellana Grotte e Pol. Fortitudo di Catellaneta.

Non ammesse per completamento organico: Football Acquaviva, Trinitapoli, Lizzanello, Oria, New Team Cellamare, Gioventù Calcio Muro.

Organico Seconda Categoria (44 squadre): Academy Giovinazzo, Accademia Calcio Monte, Atl. Palagiano, Atl. Pezze, Audace Ascoli Satriano, Azzurri Castellana (provv. straordinario), Calcio Carosino, Calcio Soleto, Città di Melissano, Città di Poggiardo, Dimateam, Eagles Bisceglie, Elce, Fasano, Fortitudo A.D. (provv. straordinario), GC Sansevero, G. Palagianello, Kale Polis Gallipoli, Kids Club Conversano, La Bari Sportiva, Marconi Ischitella, Melpignano, Monospolis, Monteiasi, Pol, Martius, Pol Trani 2006, Presicce Acquarica, Pro Gioia, Pro Massafra, Real Neviano, Real Rodi Garganico, Real San Giovanni, Real Sannicandro, Redheart Sannicandro, San Donaci, San Giorgio, Sant’Agata di Puglia, Soccer Green Surbo, Soccer Ruvo, Spongano, TAF Ceglie Messapica, Valesio Sport Torchiarolo, Virtus Molfetta, Virtus Sammarco.

Girone A (14): Real Rodi Garganico, Pol. Marconi Ischitella, Redheart Sannicandro G., Virtus Sammarco, Gioventù Calcio Sansevero, Real San Giovanni, Accademia Calcio Monte, Elce, Audace Ascol Satriano, Sant’Agata di Puglia, Pol. Trani, Eagles Bisceglie, Virtus Molfetta, Soccer Ruvo.

Girone B (15): Academy Giovinazzo, La Bari Sportiva, Real Sannicandro, Kids Club Conversano, Dimateam, Pro Gioia, Azzurri Castellana, Monospolis, Fasano, Atletico Pezze, Fortitudo A.D., Gioventù Palagianello, Atletico Palagiano, Pro Massafra, TAF Ceglie Messapica.

Girone C (15): Monteiasi, San Giorgio, Carosino, San Donaci, Valesio Sport Torchiarolo, Soccer Green Surbo, Pol. Martiuus, C. Soleto, Melpignano, Real Neviano, Kale Polis Gallipoli, Città di Poggiardo, Spongano, Città di Melissano, Presicce Acquarica.

Prossimamente, la suddivisione in gironi e la pubblicazione dei calendari.