foto: Di Piazza ai tempi di Lecce
ph: M. Caputo

ECCELLENZA – La classifica marcatori dopo le prime tre giornate

ECCELLENZA Gio. 11.09.2025, 09:30

Dopo le prime tre giornate del campionato di Eccellenza Pugliese, questa è la classifica marcatori:

3 RETI: Di Piazza (Canosa), Burzio (Brindisi), Palazzo (Bitonto);

2 RETI: Barbero (Racale), Maiolo (Taurisano), Ferrari (Brindisi), Lopez (Bisceglie), Martino (Bisceglie), Amoroso (Bisceglie), Serafino (Polimnia), Quarta Francesco (V. Mola), Beitia (Gallipoli), Saani (UC Bisceglie), Imoh (Taranto);

UNA RETE: Fernandez Fac. (A. Toma Maglie), Fucci (Acquaviva), Duque (Novoli), Bonanno (N. Spinazzola), Tavdgiridze (Ugento), Schirosi (Gallipoli), Godoy (Gallipoli), Catania (Ugento), Benvenga (Brindisi), Scoppa (Brindisi), Cafagna (Canosa), Mariano (Brilla Campi), Caravaglio (Brilla Campi), Cavaliere (Brilla Campi), Castro (Bisceglie), Massari (Bisceglie), Capobianco (V. Mola), Mosquera (V. Mola), Albin (Ugento), Carrozzo (Ugento), Scaringella (Brindisi), Pirretti (Racale), Caserta (S. Massafra), Liquori (Galatina), D’Elia (UC Bisceglie), Lacassia (Canosa), Ingredda (Polimnia), Souare (Taranto), Taal (Acquaviva), Fernandez Guill. (Acquaviva), Guglielmi (Acquaviva), Garcia Dylan (Acquaviva), Senè (Bisceglie), Taccogna (Bisceglie), Marti (Brilla Campi), Jimenez (Canosa), Morisco (S. Massafra), Maiorino (S. Massafra), Valentini (Galatina), Vigliotti (Galatina), Buonamico (Polimnia), Calabria (Taranto), Marchionna (Ugento), Colonna (N. Spinazzola), Galvez (A. Toma Maglie).

