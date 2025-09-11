foto: Di Piazza ai tempi di Lecceph: M. Caputo
ECCELLENZA – La classifica marcatori dopo le prime tre giornate
Dopo le prime tre giornate del campionato di Eccellenza Pugliese, questa è la classifica marcatori:
3 RETI: Di Piazza (Canosa), Burzio (Brindisi), Palazzo (Bitonto);
2 RETI: Barbero (Racale), Maiolo (Taurisano), Ferrari (Brindisi), Lopez (Bisceglie), Martino (Bisceglie), Amoroso (Bisceglie), Serafino (Polimnia), Quarta Francesco (V. Mola), Beitia (Gallipoli), Saani (UC Bisceglie), Imoh (Taranto);
UNA RETE: Fernandez Fac. (A. Toma Maglie), Fucci (Acquaviva), Duque (Novoli), Bonanno (N. Spinazzola), Tavdgiridze (Ugento), Schirosi (Gallipoli), Godoy (Gallipoli), Catania (Ugento), Benvenga (Brindisi), Scoppa (Brindisi), Cafagna (Canosa), Mariano (Brilla Campi), Caravaglio (Brilla Campi), Cavaliere (Brilla Campi), Castro (Bisceglie), Massari (Bisceglie), Capobianco (V. Mola), Mosquera (V. Mola), Albin (Ugento), Carrozzo (Ugento), Scaringella (Brindisi), Pirretti (Racale), Caserta (S. Massafra), Liquori (Galatina), D’Elia (UC Bisceglie), Lacassia (Canosa), Ingredda (Polimnia), Souare (Taranto), Taal (Acquaviva), Fernandez Guill. (Acquaviva), Guglielmi (Acquaviva), Garcia Dylan (Acquaviva), Senè (Bisceglie), Taccogna (Bisceglie), Marti (Brilla Campi), Jimenez (Canosa), Morisco (S. Massafra), Maiorino (S. Massafra), Valentini (Galatina), Vigliotti (Galatina), Buonamico (Polimnia), Calabria (Taranto), Marchionna (Ugento), Colonna (N. Spinazzola), Galvez (A. Toma Maglie).