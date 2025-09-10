DILETTANTI – Penalizzazione per il Manduria: il Giudice sportivo di Eccellenza e Promozione
Un punto di penalizzazione per il Manduria Calcio; due mesi di inibizione per l’ex rappresentante legale Fabio Di Maggio e duecento euro di multa. Questo quanto deciso dalla Giustizia sportiva federale per il caso riguardante l’ex calciatore Nemanja Plecic cui non è stata corrisposta la somma accertata dal Collegio Arbitrale Lnd-Aic con lodo prot. n. 178/2024-25 del 18.3.2025.
Dopo le partite di domenica scorsa in Eccellenza è stato squalificato un solo calciatore, Franco Ezequiel Grillo (Ugento) per una giornata.
In Promozione girone B, squalifica per un turno per i calciatori Lorenzo Franco (Copertino) e Francesco Rutigliano (Virtus Matino). Ammende: 50 euro al Mesagne. Dirigenti: inibizione sino all’11.11.2025 per Elsa Occhilupo (Manduria); fino al 18.09.2025 per Simone Fasini (Terre di Acaya e Roca). Allenatori: squalificato sino al 25.09.2025 Franco Delli Santi (Manduria); sino al 18.09.2025 Michele Delle Foglie (Ginosa).