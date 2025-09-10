SERIE D/H – Nardò, lunghe squalifiche per due tesserati: il Giudice sportivo
Le decisioni del Giudice sportivo di Serie D girone H dopo la prima giornata.
NB: tra parentesi le giornate di squalifica
AFRAGOLESE: Agustin G. Torassa (1)
BARLETTA: Giuseppe Di Cillo (1)
C.D. FASANO:
FERRANDINA: Lucas Canavese (4)
F. ANDRIA:
F. PUTEOLANA (NOLA): Daniele Cipolla (3)
FRANCAVILLA IN S.:
GRAVINA: Giuseppe Costantiello (dir., 1)
HERACLEA:
MANFREDONIA:
MARTINA:
NARDÒ: Silvano Toma (dir., fino al 09.11.25); Fabio De Sanzo (all., 4)
PAGANESE:
POMPEI:
P. REAL NORMANNA:
SARNESE:
T. ACERRANA:
VIRTUS FRANCAVILLA: