BASKET – Memorial emozionante: la CCE LSB Lecce sorprende Monopoli e parte col piede giusto

La nuova stagione della CCE LSB Lecce parte con il sorriso. Nel tradizionale Memorial dedicato a Franco Drago, Franco Salvatore e Alberto Stendardi, tre figure storiche dello sport cittadino, i gialloblù si regalano una vittoria di prestigio superando la Climaway Basket Monopoli, formazione di Serie B Interregionale costruita per recitare un ruolo da protagonista nel prossimo campionato.

Quella andata in scena sul parquet è stata una gara vera, intensa e combattuta, a tratti anche nervosa, nella quale il divario di categoria non si è avvertito. Lecce, pur trovandosi di fronte un avversario più strutturato fisicamente e già più avanti nella preparazione, ha saputo reagire con carattere nei momenti di difficoltà.

Sotto di sei punti nel corso del primo tempo, i leccesi hanno ribaltato l’inerzia con energia e lucidità, trovando ritmo in attacco e solidità in difesa fino ad arrivare anche al +12. Nel finale, nonostante il ritorno di Monopoli, Lecce ha difeso con maturità il vantaggio, portando a casa la vittoria con il punteggio di 86-82.

Dal Memorial sono arrivate risposte importanti: i nuovi acquisti si sono calati subito nello spirito del gruppo, i riconfermati hanno garantito continuità e leadership. Più in generale, la squadra ha mostrato segnali incoraggianti sia sul piano tecnico sia nella costruzione di una chimica di squadra che sarà fondamentale nel corso della stagione.

Un successo che, pur restando in un contesto amichevole, vale molto in termini di fiducia e morale. La CCE LSB Lecce riparte dunque da un “battesimo” positivo, che fa ben sperare per il cammino in Serie C Interregionale.