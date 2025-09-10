LECCE – Chiusa la parentesi internazionale: Tiago Gabriel ancora titolare con l’U21 portoghese

Si chiude la finestra di impegni internazionali per i tesserati del Lecce. Si chiude nel migliore dei modi per Tiago Gabriel, difensore dell’Under 21 portoghese, ieri in campo per tutti e 90 i minuti di gioco nella gara di qualificazione ai prossimi Europei vinta dalla sua nazionale per 2-0 in Scozia.

Vittoria anche per la nazionale maggiore albanese per 1-0 contro la Lettonia, match di qualificazione ai prossimi Mondiali, ma solo panchina per Medon Berisha. Idem per Nikola Stulic, in panchina nella gara nettamente persa dalla sua Serbia in casa contro l’Inghilterra che ne ha segnati cinque. Venti minuti in campo per Helgason, subentrato a metà secondo tempo di Francia-Islanda: vince la nazionale transalpina per 2-1, nonostante fosse andata sotto al 21′ per il gol di A. Gudjohnsen, poi ribaltato dalle reti di Mbappe su rigore (45′) e Barcola (62′). La Francia ha chiuso la gara in dieci dal 68′ per l’espulsione di Tchouameni ma l’Islanda non ha avuto la forza per approfittarne, quantomeno per pareggiare la partita. Solo panchina, infine, per Kialonda Gaspar, nazionale dell’Angola che ha battuto per 3-1 le Mauritius.