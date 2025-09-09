LECCE – Giornata storica: primo allenamento nel nuovo centro sportivo di Martignano (FOTO)

Il Lecce oggi, per la prima volta nella sua storia, si è allenato sul campo di sua proprietà. Quello del centro sportivo di Martignano che ha ospitato i giallorossi diretti da Eusebio Di Francesco. Gruppo ancora decimato per via degli impegni internazionali di otto calciatori del Lecce. Assenti Jean e Marchwinski.

Presente all’allenamento anche il responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino e il vice presidente Corrado Liguori. Di seguito le foto della prima sessione tecnica svoltasi nel pomeriggio su quella che, ormai, sarà la casa ufficiale del Lecce.