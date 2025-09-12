LECCE – Stulic si presenta: “Krstovic mi ha dato molti consigli. Mi trovo già bene qui”

Prime parole giallorosse per Nikola Stulic, nuovo attaccante del Lecce che con il Milan ha esordito ed ora aspetta la prima chance da titolare. Queste le sue dichiarazioni nella conferenza stampa odierna:

DI FRANCESCO. “Non mi sono allenato molto in questi giorni perché ero in Nazionale ma sono entusiasta di essere qui. Rispetto le idee del mister, posso dire che ho voglia di lavorare ogni giorno e raggiungere tutti insieme gli obiettivi”.

KRSTOVIC. “Lo conosco bene, ha giocato davvero bene qui e mi ha dato molti consigli. E’ un esempio per me. Mi ha dato il suo contatto un amico del Montenegro, lui non ha esitato a darmi consigli”.

RUOLO. “Sono una punta centrale, il tipico numero 9”.

LECCE. “In Nazionale abbiamo attaccanti molto buoni, ho parlato con Jovic e Vlahovic di questo campionato. Con Vlahovic ho parlato di Corvino. Abbiamo condiviso molti momenti in Nazionale. E mi ha augurato di segnare molti gol con il Lecce”.

SQUADRA. “Mi trovo già bene con i compagni e il mister. Ho bisogno solo di tempo per connettermi bene con loro. E vorrei imparare l’italiano”.

TIFOSI. “Ho già percepito l’amore di questa gente per la maglia e avremo insieme di sicuro la possibilità di festeggiare dei traguardi importanti”.