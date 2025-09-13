MANDURIA – Vice presidente Occhilupo, oltre all’inibizione del Giudice sportivo c’è anche il Daspo del Questore

Dopo la giustizia sportiva, arriva il provvedimento dell’Autorità. Il Questore di Taranto, Michele Davide Sinigaglia, ha emesso un provvedimento di Daspo nei confronti della dirigente del Manduria Sport, la vice presidente Elsa Occhilupo. In settimana, il Giudice sportivo aveva disposto l’inibizione per la dirigente sino all’11 novembre.

Il fatto scatenante è accaduto domenica scorsa, durante Manduria-Ginosa, quando la dirigente ha protestato in maniera veemente contro un guardalinee per un’azione di gioco, ricevendo poi il cartellino rosso di notifica dell’espulsione dal campo da parte dell’arbitro. Occhilupo, lasciando il terreno di gioco, ha continuato a inveire verso l’arbitro, offendendolo poi l’arbitro in maniera plateale.

La dirigente ha, in seguito, chiesto scusa per l’accaduto definendola come “reazione sbagliata e ingiustificabile, d’impeto“. Sempre attraverso il proprio canale social, Occhilupo ha dichiarato che il progetto Manduria resta in piedi e che lei stessa sarà ancora più vicina alla squadra col cuore, non potendolo essere fisicamente.

La 39enne non potrà accedere ai luoghi dove si svolgono gli incontri di calcio ivi comprese le aree di parcheggio di autovetture, pullman ed altri mezzi di trasporto nel raggio di 500 metri dal perimetro esterno degli impianti sportivi per un periodo di un anno.