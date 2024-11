GALLIPOLI – Ritorna Sportillo, stavolta da allenatore: la nota del club

Di seguito una nota del Gallipoli Calcio: i fratelli Carrozza non cedono la mano, Marcello Barone collaborerà con la società e la panchina è stata affidata a Pietro Sportillo.

“La società ASD Gallipoli dei fratelli Carrozza smentisce con forza le notizie diffuse in queste ore riguardanti una rilevazione totale delle quote del Gallipoli Calcio a favore di terzi e invita i tifosi a diffidare da qualsiasi notizia non proveniente dai canali ufficiali della squadra.

Contestualmente si comunica che l’imprenditore Marcello Barone, già presidente del Gallipoli Calcio e noto imprenditore salentino, avendo guidato la squadra giallorossa nel recente passato anche in serie D con ottimi risultati, collaborerà con l’attuale proprietà dei f.lli Carrozza assumendo ruoli di carattere organizzativo e strutturale ai fini della squadra.

La società giallorossa comunica che Pietro Sportillo, nato a Brindisi il 21/08/1978 (46) ma originario di Francavilla Fontana è il nuovo allenatore del Gallipoli. Il forte difensore ha indossato le maglie di Casarano, Messina, Benevento, Foggia e anche Gallipoli tra le altre. Proprio con i giallorossi ha collezionato più di 50 presenze tra il 2012 e il 2014. Ha allenato Maglie, Casarano e Atletico Racale con ottimi risultati. È reduce dall’ esperienza a Monopoli come collaboratore tecnico di mister Roberto Taurino. Le sue prime dichiarazioni da neo allenatore del Gallipoli: “Sono estremamente felice di essere tornato in una piazza come Gallipoli. Ringrazio la società per avermi dato questa opportunità e spero di ripagare la loro fiducia attraverso il lavoro quotidiano sul campo.”