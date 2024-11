PROMOZIONE – Coppa Italia, risultati terzo turno 1ª giornata

Terzo turno di Coppa Italia Promozione con quattro partite in programma nella giornata di oggi.

Nel pomeriggio si sono inaugurati i match testa a testa; in serata si giocherà la prima giornata del triangolare.

Per gli accoppiamenti, Taurisano batte Toma Maglie 1-0, gol di Sansò alla mezzora del primo tempo. Larga vittoria del San Marco in Lamis sullo Stornara per 5-2; dalle 17.30 si gioca Leverano-Mesagne.

Questa sera, dalle ore 20, Trani-Bitritto Norba, turno di riposo per il Capurso.