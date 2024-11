LECCE – Gotti chiamato ad un nuovo esame: “E’ un cammino di rincorsa, con l’Empoli sarà importante”

Sarà già campionato domani per il Lecce, chiamato ad ospitare l’Empoli nell’anticipo del venerdì del dodicesimo turno di Serie A. A presentare la gara, come al solito, mister Luca Gotti.

CACCIA ALLA CONTINUITA’. «E’ un torneo che è iniziato con due sconfitte, abbiamo quindi sempre rincorso e ci siamo sempre detti quanto è importante vincere. Siamo nuovamente a caricare di grande importanza la partita contro l’Empoli».

KABA. «Si sta allenando con grande impegno, il ragazzo si sta allenando in modo importante. Ci sono dei miglioramenti, che potrebbero essere importanti per il recupero completo del giocatore. Contro la Fiorentina è entrato perché il risultato era definito vediamo se domani si creano le possibilità per farlo entrare in campo».

EMPOLI. «E’ una squadra di Serie A che viene a giocare con la testa libera e con spensieratezza, questa è la maggiore differenza tra noi e loro».

BANDA-REBIC. «In questo momento c’è anche l’esigenza di far giocare i giocatori che stanno un po’ meglio e questo per noi è molto importante. Stare meglio non è in relazione ad un valore assoluto ma anche in relazione al minutaggio che hanno a disposizione».

INFORTUNATI. «Quelli che sembravano piccoli infortuni non si sono risolti nei tempi pronosticati. Loro fanno lavoro di recupero con la fisioterapia e quindi non riesco a capire quanto possono essere vicini a recupero da problemi che sono diversissimi tra loro, non c’è nemmeno una costante».

CONTINUITA’. «Fatta eccezione delle big del campionato, tutte le altre squadre subiscono delle correzioni durante la stagione. Perdendo le partite, sono costretto a cambiare, così come anche per trovare il gol, cerchiamo di elaborare delle soluzioni differenti, dobbiamo mettere mano ad una situazione che ancora non soddisfa».

PIEROTTI. «Non è un giocatore da trasferta. Settimana dopo settimana ci sono delle situazioni che susseguono in modo diverso. Lui mi sembra uno dei calciatori della rosa che sta meglio e ci sto pensando molto seriamente».