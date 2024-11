LECCE – Da D’Aversa a Maleh passando per Colombo e Pezzella: tanti i déjà vu al Via del Mare

foto: D'Aversa, ex attesissimo al Via del Mareph: Coribello/SalentoSport

Lecce-Empoli non è una partita come tutte le altre ma sarà anche l’occasione per rivedere al Via del Mare alcuni dei più recenti protagonisti – con fortune alterne – in maglia giallorossa, ora avversari.

Si parte, ovviamente, dalla guida dei toscani, Roberto D’Aversa, allenatore del Lecce dall’inizio della stagione 2023/24 sino al marzo di quest’anno, quando, durante un Lecce-Verona, fu espulso e poi esonerato per un’assurda testata rifilata al calciatore scaligero Thomas Henry, ora al Palermo. Quella sconfitta casalinga per 0-1 firmata Folorunsho arrivò a contorno di un periodo nero, fatto di una sola vittoria (in casa contro la Fiorentina, con due gol in zona recupero) nelle ultime 12 partite, con soli cinque punti guadagnati su 36 disponibili. Testata a parte, i pessimi risultati inducevano ad un cambio di guida a prescindere, giacché sembrava che l’allenatore avesse perso la guida della squadra già da diverse partite. Da sottolineare, però, l’ottimo avvio di D’Aversa: vittorie casalinghe contro Lazio, Salernitana e Genoa, pareggi a Firenze e Monza, undici punti nelle prime cinque partite. Il Lecce di oggi a guida Luca Gotti – con una prima parte di calendario decisamente più difficile – di punti ne ha racimolati otto, e oggi si gioca la dodicesima. D’Aversa, dopo undici partite, di punti ne aveva portati a casa 13. Dopo il fattaccio con Henry, D’Aversa ha più volte chiesto scusa a società e tifosi giallorossi che hanno capito e apprezzato il gesto e che, con ogni probabilità, questa sera lo applaudiranno all’ingresso nello stadio.

Lorenzo Colombo, passato quest’anno all’Empoli, è sicuramente entrato nella storia del club salentino segnando il rigore-salvezza a tempo scaduto a Monza, il 28 maggio 2023, a chiusura di una stagione comunque non esaltante, fatta di 33 presenze e cinque reti totali, più una in Coppa Italia.

Liam Henderson arrivò a Lecce, dall’Empoli, nella stagione di Serie B 2020/21 ma i suoi tre gol e nove assist in 40 partite non permisero a quel Lecce, allenato da Eugenio Corini, di centrare la promozione in Serie A, fermandosi in semifinale playoff.

Youssef Maleh ha svolto l’intera preparazione estiva col Lecce, prima di tornare a Empoli nuovamente in prestito con opzione. In Serie A, col secondo Lecce di Marco Baroni nel 2022/23, Maleh non lasciò grossi segni: 17 presenze, la gran parte da subentrato, e un solo assist. L’anno scorso, con Paolo Zanetti, conquistò con meritato un posto da titolare che sta mantenendo anche quest’anno con D’Aversa in panchina.

Giuseppe Pezzella, una delle rivelazioni dell’Empoli 2024/25, fu a Lecce, abbastanza di passaggio, nel 2022/23, contribuendo, comunque, con 16 presenze (e un assist) da alter-ego di Antonino Gallo alla permanenza in Serie A al termine di quella stagione con Baroni allenatore.

Poco è cambiato, invece, per Federico Brancolini che, dopo le due stagioni passate a Lecce da dodicesimo di Falcone, è andato a Empoli con l’intenzione di giocare di più ma, anche in riva all’Arno sta facendo grossa fatica a conquistare una maglia da titolare, ora appannaggio di Devis Vasquez.