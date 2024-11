CASARANO – Battuta a domicilio la Fidelis Andria, rossazzurri avanti in Coppa Italia

Altanena al “Degli Ulivi” di Andria, ma alla fine il Casarano batte la Fidelis e accede ai sedicesimi di finale di Coppa Italia di Serie D.

Rossazzurri protagonisti di un primo tempo perfetto, chiuso in vantaggio di due reti, a firma Opoola (27′) e Perez (34′). La Fidelis reagisce ma solo nel secondo tempo quando, in pochi minuti, riesce a riacciuffare gli avversari trovando due volte la via della porta con Ferrara (14′) e La Monica (28′). Nei minuti finali, quando lo spettro dei calci di rigore si faceva sempre più incombente, il gol di Malcore, su passaggio di Teijo, regalava il passaggio del turno al Casarano. Nel prossimo turno, in programma il 20 novembre, la squadra di Giuseppe Laterza dovrebbe vedersela contro il Gelbison che ha eliminato il Matera.

IL TABELLINO

F. ANDRIA-CASARANO 2-3

RETI: 27′ pt Opoola (C), 34′ pt Perez (C), 14′ st Ferrara (FA), 28′ st La Monica (FA), 41′ st Malcore (C)

F. ANDRIA: Brezzo, La Monica, Giampà (31′ st Bonnin), Felleca, Paulino, Rotondi, Marsico (25′ st Kragl), Ferrara, ceccanti (37′ st Rossi), Jallow, Imputato (25′ st Da Silva). All. Scaringella.

CASARANO: Alloj, Milicevic, Morales, Guastamacchia, Versienti, Biaggi (20′ st Loiodice), D’Alena (20′ st Teijo), Cerutti, Opoola (16′ st Malcore), Perez (38′ st Saraniti), Cajazzo (12′ st Valentino). All.: Laterza

ARBITRO: Barbetti di Arezzo