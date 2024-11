COPPA PUGLIA – Risultati ritorno secondo turno e qualificate

I risultati del ritorno del secondo turno di Coppa Puglia e le qualificate al terzo turno.

(IN AGGIORNAMENTO)

Marconi Ischitella-Atl. Gargano 6-0 (and. 3-3)

Atl. Apricena-GC San Severo h 19.30 (and. 1-0)

Acc. C. Monte-Sp. Manfredonia 1-1 (and. 1-5)

V. Stornarella-Bovino 3-0 (and. 2-2)

Uniti per Cerignola-Canusium 0-4 (and. 2-2)

C. Trianum-Eagles Bisceglie 4-0 (and. 0-2)

Bitetto-Ideale Bari h 20.30 (and. 3-2)

Noicattaro-New Team Cellamare 7/11 h 14.30 (and. 5-2)

Avanti Altamura-Pro Gioia 2-3 (and. 1-6)

Castellana-Soccer Team Fasano 2-1 (and. 2-0)

G. Palagianello-Statte 7/11 h 14.30 (and. 0-0)

Ceglie-Ostuni 1-0 (and. 1-0)

CD Avetrana-San Giorgio 1-0 (and. 2-0)

Real Cellino-Latiano 0-2 (and. 3-3)

Squinzano-VS Torchiarolo 3-0 a tav. (and. 2-1)

Don Bosco Manduria-N. Avetrana 7/11 h 17.30 (and. 1-1)

C. Soleto-G. Aradeo 3-3 (and. 0-0)

P. Bagnolo-CD Poggiardo h 18.30 (and. 3-2)

Capo di Leuca-Taviano 3-1 (and. 0-0)

(in grassetto le qualificate)

Programma terzo turno, accoppiamenti: 8 e 22 gennaio; triangolari: 8 e 22 gennaio, 5 febbraio