GALLIPOLI – “Prontissimi a ripartire”: tre nuovi arrivi e cinque partenze nella rosa giallorossa

“Dopo un periodo di interminabile attesa, causa Covid, finalmente si torna in campo. E, naturalmente, ci facciamo trovare prontissimi in vista dello start“. Così recita una nota del Gallipoli Football, con la quale si comunicano le recenti operazioni sulla rosa.

Non ne fanno più parte gli attaccanti Vito Macchia e Juan Echarri, i centrocampisti Mario Frulio e Mattia Montenegro e il portiere Javi Martinez. Subentrano i difensori Andrea Monteduro, Giovanni Citto e il centrocampista Manuel Alcazar.

Monteduro, classe 2000, da Poggiardo. Proviene dalla serie D, dal Molfetta, squadra con cui l’anno scorso ha vinto il campionato di Eccellenza. Può essere impiegato da centrale di difesa o da esterno basso, giocatore dotato di una buona tecnica e di una grande personalità.

Citto, classe 1981, nativo di Tricase. Difensore centrale di comprovata esperienza, è dotato di un gran fisico e di un ottimo senso della posizione. Non disdegna la fase offensiva, avendo anche diverse reti all’attivo nell’arco della sua carriera. Proviene dal Tricase ma nel suo curriculum vanta esperienze anche con il Nardò, l’Otranto, il Maglie e il Matino.

Manuel Alcazar. Centrocampista spagnolo di 25 anni, proviene dal Sambuceto, squadra dell’Eccellenza abruzzese, prodotto del settore giovanile dell’Extremadura ed è un playmaker in grado di abbinare qualità e quantità. Per lui 23 presenze e una rete con il Gallipoli nella passata stagione.

“La presidente Paola Vella – è la chiusura della nota del club – , entusiasta per il lavoro svolto dalla Società, annuncia queste new entry, frutti del lavoro certosino del D.S. Dino Leucci con l’apporto ed il consenso della Società tutta. Anche i vicepresidenti, Luciano Costantini e Maurizio Gervasi esprimono grande entusiasmo e soddisfazione. La squadra sarà al completo entro mercoledì, agli ordini di un altrettanto soddisfatto mister Toma. La Società inoltre comunica che tutti hanno fatto il tampone molecolare ed ogni settimana, la stessa, si affiderà al Centro Analisi “Biomedica srl” di Parabita, che seguirà la squadra per tutto il periodo di allenamento effettuando Test Antigenici”.

(foto, da sx: Giorgio Della Ducata, Luciano Costantini, Paola Vella, Dino Leucci, Jose Buccarella, Maurizio Gervasi)