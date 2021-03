SERIE D/H – Sei pugliesi in campo nei quattro recuperi. Nardò, Covid: chiesto il rinvio delle prossime due

Sei pugliesi in campo per quattro recuperi del girone H di Serie D che potrebbero essere importanti in chiave salvezza e promozione. La capolista Taranto scenderà di nuovo sul green dello Iacovone, per affrontare il Molfetta. In riva allo Ionio arriva una formazione in forma che potrebbe sognare in grande.

Il Casarano, seconda della classe, ma con una partita in meno, dovrà andare sul difficile terreno del Bitonto. I neroverdi, reduci dalla sconfitta subita con il Lavello, vanno a caccia di punti per rientrare nella corsa playoff. Il Gravina sarà ospitato in costiera amalfitana dal Sorrento, squadra che arriva da due sconfitte. I gialloblù hanno tante partite in meno e sono in fondo alla classifica. Occasione per il Brindisi, dopo il pareggio di Andria, che sarà di scena a Portici contro l’ultima della classe.

Intanto, il Nardò, dopo i casi di Covid che ha colpito quattro suoi calciatori, ha chiesto alla Lega D il rinvio di Casarano-Nardò (domenica 28) e Nardò-Fasano (1° aprile).

Il programma e le designazioni dei recuperi

Mer h 14:30

13ª GIORNATA

TARANTO-MOLFETTA: Giuseppe Mucera di Palermo (Chichi-Tagliaferro)

14ª GIORNATA

BITONTO-CASARANO: Emanuele Bracaccini di Macerata (Peloso-Carbone)

16ª GIORNATA

SORRENTO-GRAVINA: Filippo Balducci di Empoli (Della Monica-Moretti)

17ª GIORNATA

PORTICI-BRINDISI: Jules Roland Andeng Tona Mbei di Cuneo (Pampaloni-Perischini)

CLASSIFICA: Taranto* 39 – Casarano** e Lavello* 37 – F. Andria 35 – AZ Picerno* e Nardò* 34 – Molfetta** 33 – Bitonto** 29 – A. Cerignola 28 – T. Altamura***** e Sorrento* 27 – Real Aversa** 24 – Brindisi* 23 – Fasano 21 – Francavilla 20 – Gravina**** 16 – Puteolana** e Portici* 15.

NB: ogni * vale una gara da recuperare

(foto: ©SalentoSport/Coribello)