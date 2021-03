ATLETICA – Oro e argento di Alò, Scarcia (Atletica Capo di Leuca): “Orgoglioso di avere in squadra una campionessa”

C’è grande soddisfazione in casa Asd Atletica Capo di Leuca per le due pesantissime medaglie colte da Marta Alò nei recenti Campionati italiani indoor Master di Ancona.

L’atleta originaria di Grottaglie, tesserata per il sodalizio presieduto da Gianluca Scarcia, si è laureata campionessa italiana nei 1.500 metri e vice campionessa negli 800 nella categoria SF40. Nella prima gara, ha fatto segnare il tempo di 4’59″87; nella seconda, ha chiuso con un buonissimo 2’31″31. Risultati che arricchiscono il prestigio e l’albo d’oro dei successi dell’Atletica Capo di Leuca: “Sono orgoglioso – afferma Scarcia – di avere in squadra una campionessa come Marta. Un risultato ampiamente meritato. Adesso guardiamo ai prossimi impegni con ottimismo, nel segno della continuità”.

(foto: Marta Alò, archivio)