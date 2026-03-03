ECCELLENZA – Errata corrige: Bitonto e Massafra, nessuna nuova penalizzazione ma ammende più salate

Nessuna nuova penalizzazione per il Bitonto ma solo un’incremento dell’ammenda. Ciò si desume (perché non si può dire che la comunicazione sia stata chiara da parte degli organi istituzionali) dal nuovo Comunicato ufficiale Lnd Puglia, numero 197, in cui è riportata la decisione del Tribunale federale territoriale, riunitosi ieri, 2 marzo, con la quale si confermano i cinque punti di penalizzazione inflitti al Bitonto (ufficializzato dal Comunicato Figc n. 179/AA del 23 ottobre 2025) ma si aumenta l’ammenda dai 500 euro originari ai 1.333 odierni.

Sempre a intuito e per lo stesso principio, si desume che nemmeno al Massafra sia stata assegnata la penalizzazione di un ulteriore punto e che l’ammenda sia stata aumentata dai 150 euro iniziali ai 400 odierni. In entrambi i casi si tratta di decadenza dei termini di patteggiamento concordati tra la procura federale e le rispettive società che, evidentemente, non hanno ancora saldato quanto previsto.

Ci scusiamo coi nostri lettori per aver diffuso una notizia inesatta. La classifica di Eccellenza, dunque, rimane questa:

Brindisi 69

Bisceglie 64 (-1)

Taranto 58

Canosa 55

UC Bisceglie 44

Atl. Acquaviva 44

A. Toma Maglie 41

Bitonto 39 (-5)

N. Spinazzola 38

Brilla Campi 38

Atl. Racale 37

Novoli 34

Ugento 33

Galatina 33

S. Massafra 32 (-1)

Taurisano 31

Polimnia 24

Gallipoli 24 (-1)

Virtus Mola 13