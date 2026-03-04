SERIE D/H – Il Giudice sportivo, gare del 01.03.2026
Le decisioni del Giudice sportivo di Serie D girone H dopo la giornata numero 26.
NB: tra parentesi le giornate di squalifica
AFRAGOLESE:
BARLETTA: Ammenda di 1.400 euro
C.D. FASANO:
FERRANDINA:
F. ANDRIA:
F. PUTEOLANA (NOLA): Ammenda di 300 euro
FRANCAVILLA IN S.: Milenko Skoric (1)
GRAVINA:
HERACLEA: Federico Rossi (1)
MANFREDONIA:
MARTINA:
NARDÒ: Bright Addae (1)
PAGANESE: Ariel Isufi (1)
POMPEI:
P. REAL NORMANNA: Ammenda di 1.000 euro; Antonio Messina (1)
SARNESE:
T. ACERRANA: Rosario Rizzitano (1)
VIRTUS FRANCAVILLA: