AMATORI – Aics Over 40 Lecce: risultati 19ª giornata, classifica, prossimo turno
AMATORI AICS LECCE OVER 40 C. 11 2025/26
GIORNATA 19
FC Castrignano-Alixias 0-2
Aradeo-Salento Over Seclì 2-1
Atl. Ascla Tiggiano-FC Galatone 3-1
Salve/Morciano-City Gas Revolution oggi h 20.30
FATAC Scorrano-Pol. Uxentum 7-1
Presicce-Acquarica-C.D. Melissano 1-5
Galatone Romidò-E. Coluccia Cutrofiano 0-0
CLASSIFICA
Poggiardo 45
Salento Over Seclì 40
Alixias 38
FC Galatone 38
C.D. Melissano 34
Fatac Scorrano 32
Aradeo 31
Atl. Ascla Tiggiano 29
FC Castrignano 22
E. Coluccia Cutrofiano 16
Galatone Romidò 16
Presicce-Acquarica 10
City Gas Revolution 8
Salve/Morciano 7
Pol. Uxentum 6
PROSSIMO TURNO
GIORNATA 20
Poggiardo-Aradeo 07/03 h 18
FC Castrignano-E. Coluccia 07/03 h 14.30
Salento Over Seclì-Alixias 07/03 h 15
Galatone Romidò-FC Galatone 09/03 h 20.30
Salve/Morciano-Presicce-Acquarica 09/03 h 20.30
C.D. Melissano-Fatac Scorrano 09/03 h 20.30
City Gas Revolution-Atl. Ascla Tiggiano 10/03 h 20.30
CLASSIFICA MARCATORI (prime posizioni)
15 RETI: Scarlino M. (CG Revolution), Misciali G. (Salento Over Seclì), Giuri V. (Aradeo);
13 RETI: Strambaci D.A. (Poggiardo), D. Greco (C.D. Melissano)
(…)