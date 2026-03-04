LECCE – Primavera show: battuta anche la Lazio a Formello, Lupetti in zona playoff

Il Lecce Primavera non si ferma più. Dopo il pirotecnico pareggio interno contro il Frosinone, la formazione salentina riprende la propria marcia ottenendo la ottava vittoria nelle ultime dieci sfide. Il successo per 3-0 maturato a Formello contro la Lazio è il frutto di una prova di cinismo estremo, in una gara dove i giallorossi hanno saputo colpire nei momenti chiave nonostante i numerosi pericoli creati dai padroni di casa. Grazie a questi tre punti, i ragazzi di mister Schipa rientrano prepotentemente in zona playoff quando si sta per completare il 28° turno di campionato.

L’avvio di gara vede una fase di studio interrotta al 5’ da una parata in due tempi di Penev su Ferrari. Il Lecce risponde poco dopo con un colpo di testa di Pacia che termina fuori, ma l’occasione più nitida capita sui piedi di Onyemachi al 17’: l’attaccante, a tu per tu con Pannozzo, calcia sul portiere ignorando Esteban meglio piazzato al centro dell’area. Il vantaggio giallorosso arriva al 24’ grazie a una prodezza balistica: Di Pasquale scarica un destro potente dalla distanza che bacia il palo e si insacca, lasciando immobile l’estremo difensore biancoceleste. La Lazio reagisce al 34’ con un’opportunità colossale: Penev respinge su Ciucci, ma sulla ribattuta Montano manda incredibilmente a lato a porta sguarnita. Prima dell’intervallo, è la traversa a fermare la punizione di Farcomeni, strozzando in gola l’urlo del pareggio laziale.

L’inizio del secondo tempo è un monologo della Lazio, che però deve fare i conti con una sfortuna sfacciata. Al 47’ Cazzarella centra il montante alto dopo aver rubato palla a Scott. Al 58’ è Calvani ad andare vicino al gol di testa, mentre un minuto dopo arriva la terza traversa di giornata, colpita da Pernaselci sugli sviluppi di un inserimento aereo. Nel momento di massima pressione biancoceleste, il Lecce chiude i conti con un micidiale uno-due in soli centoventi secondi. Al 70’ Esteban finalizza una perfetta combinazione con Skovgaard per il raddoppio, 15esimo gol stagionale in campionato. Al 72’ le parti si invertono: lo spagnolo veste i panni dell’assistman servendo il danese, che scatta sul filo del fuorigioco e trafigge Pannozzo per il definitivo 0-3. Il finale di gara scivola via senza ulteriori sussulti, con il Lecce che gestisce il triplo vantaggio fino al fischio finale. Lunedi alle ore 11, Lecce-Torino: i granata sono quintultimi in classifica, buona occasione per allungare la serie positiva.