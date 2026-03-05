ECCELLENZA, PROMOZIONE/B – Il Giudice sportivo, gare del 01.03.2026
Eccellenza girone unico, Promozione pugliese girone B: il Giudice sportivo, gare del 1° marzo 2026.
NB: Tra parentesi le giornate di squalifica
ECCELLENZA
ATL. ACQUAVIVA: Angelo S. Novielli (all., fino al 05/04/26); Matarr Taal (1)
ATL. RACALE:
A. TOMA MAGLIE: Tomas A. Catelli (1)
BISCEGLIE:
BITONTO: Samuele Demichele (1)
BRILLA CAMPI:
BRINDISI: Gianluca Gresi (dir., fino al 05/05/26); Luigi Nigro (all., fino al 05/04/26)
CANOSA:
FOGGIA INCEDIT:
GALATINA: Noel Arnesano (1); Cristian Macrì (1)
GALLIPOLI: Ammenda di 700 euro
N. SPINAZZOLA: Stefano Santoro (1)
NOVOLI: Ammenda di 600 euro; Tiziano Carlino (dir., fino al 19/03/26); Gabriel Tarantino (1)
POLIMNIA:
S. MASSAFRA: Roberto Satalino (all., fino al 19/03/26)
TARANTO: Konate Dramane (1)
TAURISANO:
UC BISCEGLIE:
UGENTO: Davide Marchionna (1)
VIRTUS MOLA:
—
PROMOZIONE/B
ARBORIS BELLI:
ATL. TRICASE:
CAROVIGNO:
COPERTINO:
F. TAVIANO: Ammenda di 50 euro; Marco Iurato (1); Andrea Levanto (1)
GINOSA:
LEVERANO: Gabriele Alemanni (1); Donato De Pascalis (1)
MANDURIA:
MESAGNE: Babacar Ndiaye (1)
OSTUNI: Ammenda di 100 euro
P. BAGNOLO:
R. PUTIGNANO:
SAVA: Lorenzo Panico (1); Mauro Mirizzi (1)
SQUINZANO: Ammenda di 400 euro (Coppa Italia)
TERRE ACAYA-ROCA: Andrea Panico (dir., fino al 12/03/26)
TREPUZZI (ex S. Pietro Vernotico):
V. LOCOROTONDO:
V. MATINO: