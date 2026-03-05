Prima Categoria/B-C, Seconda Categoria/B-C: il Giudice sportivo, gare del 01.03.2026
Provvedimenti del Giudice sportivo dopo le gare del 1° marzo 2026 in Prima e Seconda Categoria Puglia gironi B e C.
NB: Tra parentesi, le giornate di squalifica
PRIMA CATEGORIA B
AVANTI ALTAMURA:
CEDAS AVIO BRINDISI: Mame Mousse Diagne (8, “dopo essere stato ammonito per comportamento antisportivo, nel momento dell’estrazione del cartellino, bloccava il braccio con il quale l’arbitro gli mostrava il cartellino e lo abbassava con forza, continuando a protestare in modo aggressivo”); Gianluigi Greco (1); Samuele Mazza (1)
DON BOSCO MANDURIA: Arcangelo Di Coste (1)
FC CAPURSO: Michele Armenise (1)
FC MANDURIA:
FC SANTERAMO:
GIOVANI CRYOS: Simone Marsico (2)
LATIANO: Andrea Galasso (1)
POL. NOCI:
REAL MOTTOLA:
RS CRISPIANO: Angelo De Bartolomeo (1); Marco Feltri (1); Jacopo Cerfeda (1); Alessandro Del Sole (1); Roberto Grillo (1)
S. VITO:
SOCCER T. FASANO: Donato D. Palmisano (1); Mattia Natola (1); Daouda Bamba (1)
—
PRIMA CATEGORIA C
ATL. CARMIANO MAGLIANO:
CD AVETRANA:
CAPO DI LEUCA:
G. ARADEO: Giorgio M. Greco (all., fino al 19/03/26)
POGGIARDO 91:
POL. GALATONE:
REAL CELLINO: Luciano Spedicati (1)
RUFFANO: Ammenda di 50 euro
SOCCER D. PARABITA:
S.P. VERNOTICO (ex Cursi):
SUPERSANO:
V. SAN PANCRAZIO:
VEGLIE:
VIRTUS ERCHIE:
—
SECONDA CATEGORIA/B
AC. GIOVINAZZO: Ammenda di 200 euro; Vincenzo Mastandrea (2); Roberto Buonamico (1)
ATL. PALAGIANO:
ATL. PEZZE:
AZZ. CASTELLANA:
DIMATEAM: Martino Paradiso (all., fino al 03/04/26); Giuseppe Giustino (1)
FASANO: Donato Pantaleo (1)
FORTITUDO A.D.: Davide Gargano (1)
G. PALAGIANELLO:
KC CONVERSANO:
LA BARI SPORTIVA:
MONOSPOLIS:
PRO GIOIA: Daniele Labarile (1)
PRO MASSAFRA: Giovanni Magazzile (dir., fino al 05/05/26); Massimo Riformato (all., fino al 03/04/26)
REAL SANNICANDRO:
TAF CEGLIE M.: Vitangelo Conte (dir., fino al 05/06/26); Antonio Miola (4); Francesco Semeraro (1)
—
SECONDA CATEGORIA/C
CAROSINO:
CD MELISSANO:
CD POGGIARDO: Lorenzo De Vito (1); Lorenzo Maggio (1)
C. SOLETO: Leonardo Scarpa (1 – Coppa Puglia)
KP GALLIPOLI: Marco Della Rocca (1)
MONTEIASI:
OLYMPIQUE LECCE (ex Melpignano):
POL. MARTIUS:
PRESICCE-ACQUARICA:
REAL NEVIANO: Matteo Francone (1)
SAN DONACI: Biagio Brogna (all. fino al 03/04/26)
SAN GIORGIO:
SOCCER G. SURBO: Nicola Antonucci (dir., fino al 12/03/26)
SPONGANO: Domenico Vadruccio De Vitis (1)
VS TORCHIAROLO: