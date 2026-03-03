LECCE – Verso lo scontro diretto con la Cremonese: il Via del mare chiama, la squadra risponda con grinta e determinazione

La preparazione del Lecce è ripresa ufficialmente nel pomeriggio di oggi presso il centro sportivo di Acaya. La squadra si è ritrovata per dare inizio alla marcia di avvicinamento verso la sfida contro la Cremonese (che non avrà lo squalificato Terracciano), in programma come lunch match della ventottesima giornata del campionato di Serie A Enilive.

Come spesso accade ultimamente, mister Di Francesco ha dovuto guidare una sessione caratterizzata da diverse defezioni e carichi di lavoro differenziati. Assenti Camarda e Gaspar, continua il lavoro personalizzato Berisha che non vede il campo dal match col Pisa del 12 dicembre; sulle condizioni dell’albanese, ancora oggi, non si conoscono date certe per il rientro a pieno regime in gruppo e a disposizione del tecnico abruzzese. Gandelman, dopo aver giocato un’ora a Como con un ginocchio in disordine a causa della tendinopatia da cui è afflitto, oggi ha lavorato parzialmente in gruppo svolgendo solo una parte dell’allenamento con i compagni. Il programma di domani prevede una seduta mattutina sempre ad Acaya.

Il contesto di classifica rende l’impegno di domenica un passaggio determinante per il prosieguo della stagione. La sconfitta subita ieri dalla Fiorentina ha infatti congelato i viola a quota 24 punti, esattamente la stessa posizione occupata attualmente da Lecce e Cremonese. Questo allineamento in graduatoria trasforma lo scontro diretto in una gara di fondamentale importanza per la corsa salvezza, poiché mette in palio punti che valgono il doppio nell’economia del torneo anche alla luce dell’impegno dei viola in casa contro un Parma che “vede” la salvezza.

Analizzando il rendimento interno del Lecce negli scontri diretti disputati finora al Via del Mare, emerge un bilancio di sette punti conquistati su 12 disponibili. I giallorossi hanno subito una sconfitta per 1-2 contro il Cagliari e hanno ottenuto un pareggio a reti bianche contro il Verona. Tuttavia, nelle ultime uscite contro avversarie di pari fascia, sono arrivate due vittorie significative: il successo per 2-1 contro il Torino e quello per 1-0 contro il Pisa.

Il calore del Via del Mare sarà l’elemento chiave per sostenere una squadra che si giocherà un bel pezzo di salvezza. A patto che la squadra faccia il suo dovere, quantomeno nella grinta e nella determinazione che, a Como, è mancata quasi del tutto.