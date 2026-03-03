BASKET C/m – Monteroni piegato, LSB Lecce vince il derby e si stacca in vetta

Pala San Giuseppe da Copertino inviolato e consueto finale: applausi a scena aperta per la Cce Lsb Lecce di coach Michelutti. I biancazzurri hanno battuto la Nuova Pallacanestro Monteroni nella loro roccaforte per 83-72 picconando il primo posto della classifica. Dinanzi al pubblico delle grandi occasioni, i padroni di casa hanno fatto la voce grossa nel derby salentino più sentito della palla a spicchi conquistando la 17esima vittoria della regular season, in occasione della 21esima giornata del campionato maschile interregionale di serie C – Girone N. Sugli scudi le prove sontuose di Zalalis e Guido, autori rispettivamente di 26 e 25 punti. In doppia cifra anche il solito e inesauribile Cantagalli, ma tutti gli interpreti chiamati in causa del roster leccese sono stati protagonisti sul parquet di una prova di squadra esemplare ai fini del risultato. La coralità al centro di un gioco che, gara dopo gara, ha portato imprevedibilità in fase di costruzione e impenetrabilità sotto le plance.

Dopo un primo quarto combattuto ed equilibrato, i locali hanno innestato le marce alte chiudendo il secondo quarto con 3 punti di vantaggio grazie ad un parziale di 10-0 caratterizzato da altrettanti punti messi a referto da Zalalis. Al rientro dagli spogliatoi dopo la pausa lunga, la squadra del presidente Sandro Laudisa ha messo la gara in discesa allargando il gap sul tabellone luminoso con un parziale di 24-11. Negli ultimi 10 minuti i viaggianti hanno provato a recuperare nel punteggio, ma i padroni di casa sono stati bravi ad amministrare l’ampio vantaggio rispondendo colpo su colpo alle sortite offensive degli uomini di coach Curiale, usciti sconfitti per la seconda volta dopo in questa stagione dopo l’insuccesso maturato in casa all’andata.

La Cce Lsb Lecce ha trionfato a cospetto di una squadra in salute, che ha battuto team del calibro dí Nardò e New Virtus Mesagne. “Il derby è sempre una partita a parte e sapevamo che avremmo incontrato una squadra molto forte – dichiara coach Michelutti a fine gara -. Tutti hanno disputato una gara di livello, altrimenti col singolo non si supera una squadra come Monteroni. Adesso però non ho momento di fare calcoli. Continuiamo a pensare una partita alla volta con l’obiettivo di arrivare al massimo della condizione fisica e mentale ai playoff”.

Nel prossimo turno la Cce Lsb Lecce affronterà Ceglie in trasferta, in programma domenica prossima con palla a due alle 18.

IL TABELLINO

Cce Lsb Lecce-NP Monteroni 83-72

(15-18, 41-38, 65-49)

Cce Lsb Lecce: Guido 25, Tyrtyshnik 3, De Giovanni, Pallara 7, Cantagalli 13, Mocavero 7, Laudisa, Vidakovic, Campa, Faye Sheik, Fracasso 2, Zalalis 26. All. Michelutti

Np Monteroni: Chavdar, Flores, Martino 3, Usai 6, Sava, Labovic 7, Liepins 10, Ferraretti 19, Diouf 2, De Leo 2, Diomede 17, Liace 6. All. Curiale.

(US LSB Lecce, Paolo Conte)

BASKET SERIE C/m GIRONE N

RISULTATI (giornata 8 rit.): LSB Lecce-Monteroni 83-72, Assi Brindisi-Cus Foggia 78-76, Francavilla-MS Mesagne 61-68, Molfetta-Monopoli 67-64, NV Mesagne-Ceglie 81-70, Barletta-Corato 94-93 dts.

CLASSIFICA: LSB Lecce 34 – Nardò 32 – NV Mesagne 30 – Monteroni 26 – Assi Brindisi 22 – Molfetta 20 – NM Corato 18 – Ceglie 16 – Monopoli, Francavilla, Cus Foggia 14 – Barletta, MS Mesagne 6.

PROSSIMO TURNO (07-08/03): MS Mesagne-NV Mesagne, Monteroni-Barletta, Nardò-Assi Brindisi, Monopoli-Francavilla, Ceglie-LSB Lecce, Cus Foggia-Molfetta.