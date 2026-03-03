VOLLEY – Dalla Serie A2 alla 2ª Divisione: risultati 01.03.2026, classifiche, prossimi turni

VOLLEY A2/f

RISULTATI (Pool Promozione, giornata 6): Fasano-Roma 1-3, Messina-Talmassons 1-3, Altafratte-Costa Volpino 3-1, Melendugno-Valsabbina 2-3, Busto Arsizio-Trentino 3-0.

CLASSIFICA: Brescia 32 – Talmassons 31 – Altafratte 24 – Costa Volpino 23 – Roma 22 – Busto Arsizio 21 – Fasano 18 – Trentino, Melendugno 17 – Messina 5.

PROSSIMO TURNO Pool Promozione (04/03): Roma-Altafratte, Messina-Busto Arsizio, Costa Volpino-Fasano, Talmassons-Melendugno, Valsabbina-Trentino.

—

VOLLEY A2/m

RISULTATI (giornata 20): Siena-Taranto 2-3, Macerata-Brescia 0-3, Pordenone-Pineto 3-2, Aversa-Portoviro 3-0, Fano-Cantù 3-0, Ravenna-Sorrento 3-0, Catania-Lagonegro 3-1.

CLASSIFICA: Pordenone 49 – Pineto 42 – Ravenna 41 – Brescia 39 – Aversa 37 – Lagonegro 32 – Catania 26 – Taranto, Fano 25 – Macerata, Sorrento, Siena 24 – Portoviro 22 – Cantù 10.

PROSSIMO TURNO (04/03): Portoviro-Pordenone, Brescia-Ravenna, Sorrento-Aversa, Pineto-Fano, Siena-Macerata, Catania-Cantù, Taranto-Lagonegro.

—

VOLLEY A3/m GIRONE B

RISULTATI (giornata 21): Gioia del Colle-Reggio Calabria 2-3, Terni-Modica 2-3, Aurispa Lecce-Sabaudia 3-2, Napoli-Castellana Grotte 0-3, Campobasso-Galatone 3-0.

CLASSIFICA: Castellana Grotte, Reggio Calabria 43 – Gioia del Colle 31 – Aurispa Lecce 30 – Modica 27 – Sabaudia, Campobasso 24 – Terni, Galatone 13 – Napoli 7.

PROSSIMO TURNO (15/03): Castellana Grotte-Gioia del Colle, Reggio Calabria-Aurispa Lecce, Modica-Napoli, Sabaudia-Campobasso, Galatone-Terni.

(Us Aurispa Lecce, Davide Ruberto) – Aurispa Dfv rimonta due volte e batte Sabaudia al tiebreak. Aurispa Dfv affronta la Viridex Sabaudia nell’8a giornata di ritorno del girone blu di Serie A3 Credem Banca, ultima giornata casalinga della regular season. Il sestetto di partenza di coach Giuseppe Ambrosio è il seguente: l’opposto Santangelo, gli schiacciatori Zornetta e Mazzone, il palleggiatore Bernardis, i centrali Grottoli e Mellano, e il libero Donati.

Parte forte la Viridex Sabaudia, guadagnando subito un piccolo margine (7-4). Santangelo in diagonale e Mazzone in pipe accorciano le distanze, poi è ancora l’opposto a sprigionare tutta la sua potenza con un’altra diagonale vincente (8-10). Sabaudia ritrova il ritmo, complici anche un paio di errori dei salentini, e coach Ambrosio chiede timeout (9-13). Un gran primo tempo di Grottoli non è sufficiente per imbastire una rimonta, perché è il Sabaudia a fare la partita e ad allungare ulteriormente, portando coach Ambrosio al secondo timeout (11-17). Sabaudia spinge e non si lascia avvicinare, concedendo soltanto una pipe a Mazzone, che non cambia l’andamento del set (15-20). Marsella entra in battuta e costringe Sabaudia all’errore, Grottoli trova un gran primo tempo ma gli ospiti rispondono puntualmente colpo su colpo (17-22). Mazzone è ispirato e gli riesce un’altra pipe, Zornetta esegue una gran diagonale, ma il vantaggio accumulato da Sabaudia consente ai laziali di sfruttare il cambio palla e chiudere il set (20-25).

Il secondo set è molto equilibrato e le squadre procedono punto a punto, con Zornetta e Mazzone tra i più ispirati (4-5). Panciocco e compagni trovano un mini break, ma Aurispa Dfv accorcia le distanze e pareggia con l’ace di Grottoli (8-10). Altro break di Sabaudia e coach Ambrosio chiama il cambio inserendo Murabito al posto di Mellano, quindi Mazzone e Santangelo pareggiano i conti (10-10). La diagonale di Zornetta e l’attacco di seconda di Bernardis manda i salentini sul +1, poi arriva un break di Aurispa Dfv grazie all’ace di Bernardis e al monster block di Grottoli, da cui scaturisce il primo timeout di coach Beltrame (16-14). Altro primo tempo di Grottoli, forte dell’intesa con Bernardis, poi c’è il clamoroso muro a uno di Zornetta che, poco dopo, vince una contesa a rete. Un’altra murata di Grottoli manda i padroni di casa sul +4 (20-16). Il secondo timeout di coach Beltrame sortisce gli effetti sperati e il mini break di Sabaudia obbliga al timoeut anche coach Ambrosio (21-19). È battaglia vera, ma alla fine la spunta Aurispa Dfv grazie a un potente attacco di Mazzone e all’errore in battuta di Onwelo (25-23).

Terzo set: Zornetta e Mazzone mettono a referto i primi punti, ma Onwelo e compagni spingono di più guadagnando un piccolo margine (4-6). Al primo tempo di Grottoli segue un muro dello stesso centrale, dando il via a una tentata rimonta che non si completa per merito degli ospiti (8-10). Ma è solo questione di tempo: sull’ottimo turno di battuta di Grottoli, infatti, i salentini pareggiano i conti portando coach Beltrame al timeout (11-11). Black out di Aurispa Dfv che subisce un pesante break, convincendo coach Ambrosio della necessità di un timeout (11-15). Orto rileva Santangelo, Zornetta trova il lungolinea e i salentini si rimettono in corsa (13-16). Sabaudia mette le barricate e i ricettori si superano su ogni attacco avversario, consentendo di riportare a 5 i punti di distanza (15-20). Dopo il timeout di coach Ambrosio, arrivano l’attacco di Zornetta e il muro di Bernardis a riavvicinare i salentini, ma Sabaudia riemerge nuovamente e porta a casa il set (21-25).

Quarto set: Aurispa Dfv parte meglio e prende un piccolo margine con Zornetta sugli scudi (6-4). Sabaudia rimonta e pareggia, poi si va avanti punto a punto: Bernardis colpisce con un tocco di seconda, Mazzone con un mani out e Zornetta in diagonale (10-10). Orto trova il mani out, Onwelo risponde con un lungolinea, quindi arrivano due punti di Mazzone e altrettanti cambi palla di Sabaudia (15-15). Zornetta è costretto a uscire per infortunio e torna in campo Santangelo: l’equilibrio non si spezza e si procede punto a punto. Orto trova una diagonale stretta e, nonostante il punteggio in parità, coach Beltrame chiama timeout (19-19). Finale palpitante, le squadre lottano su ogni pallone e nessuna prevale sull’altra (22-22). Santangelo trova due mani out di fila, Mazzone vince una contesa a rete e coach Beltrame chiama timeout (24-23). Onwelo in diagonale porta le due squadre ai vantaggi e un fallo a rete spinge Sabaudia sul +1 e coach Ambrosio al timeout (24-25). Finale assurdo: Mazzone trova il pari, concesso solo dopo un lungo videocheck, poi è ancora Mazzone che trova una diagonale pazzesca. Sabaudia disinnesca un match point, ma un mani out di Orto e una pipe di Mazzone mandano Aurispa Dfv al tiebreak (28-26).

Tiebreak: Santangelo, Orto e Grottoli regalano i primi punti, convincendo coach Beltrame al timeout, anche per tentare di infastidire Mazzone, autore di un ottimo turno di battuta (3-1). Arrivano due ace di fila di Mazzone! Donati fa una grande difesa, poi ci pensa Orto a mettere a referto un altro punto (7-3). Dopo il cambio campo c’è il timeout di coach Beltrame, cui segue un break di 3 punti di Sabaudia, che riapre i giochi e costringe coach Ambrosio al timeout (9-7). Dopo un momento di difficoltà, Aurispa Dfv torna a colpire con due diagonali vincenti di Mazzone e un monster block di Santangelo (13-8). Il mani out di Mazzone e il muro a due Grottoli-Mazzone chiudono il match e portano i 2 punti in casa Aurispa Dfv (15-8).

IL TABELLINO

Aurispa Dfv – Viridex Sabaudia 3-2

(20-25; 25-23; 21-25; 28-26; 15-8)

Aurispa Dfv: Tiziano Mazzone 24, Francesco Bernardis 6, Andrea Santangelo 9, Aidan Kit Russo, Francesco Donati, Filippo Marsella, Lorenzo Grottoli 15, Edoardo Murabito, Simone Orto 8, Luciano Zornetta 15, Daniele Mellano 4, Riccardo Quarta. All. Giuseppe Ambrosio.

Viridex Sabaudia: Stufano 8, Mariani, Panciocco 22, Pilotto 7, Schettino, Nasari, Onwuelo 22, Soncini 10, Rondoni (lib.), Serangeli 1, De Vito. All. Beltrame.

Arbitri: Ayroldi, Palumbo.

—

(US Volley Galatone – Piero de Lorentis) – Trasferta molisana infruttuosa per una Green Volley nient’affatto brillante, priva di personalità e slegata nel collettivo, lacunosa in alcuni fondamentali e prevedibile nelle distribuzioni. La prova scialba dei salentini è finita sul banco degli imputati non tanto per la mancanza di ritmo palesato negli ultimi due set, ma per alcune incomprensioni tattiche e ripetuti errori che hanno generato cali mentali, smarrendo resilienza e dinamica di coesione. La prevedibilità del gioco espresso ha compromesso la prestazione complessiva, in verità assente anche sotto l’aspetto dell’appartenenza che è la componente motivatrice di un gruppo. Certo non hanno aiutato Aloisi le basse percentuali di ricezione (perfetta) attestatesi sulla media di un 26% che lo hanno costretto a servire i suoi finalizzatori in modo scontato, trovando muri composti ed in perfetto sincronismo di assistenza. Al contrario Zanni ha goduto di migliori percentuali (35% di ricezione perfetta) e ha sfruttato la manualità di un Rescignano esente da errori, godendosi un Arienti e Bartolini incisivi e destinando 30 palloni al bulgaro Valchinov che ne ha messi a terra 21 con un 60% tondo tondo di efficacia. La tranquilla posizione di classifica e i raggiunti play off della squadra di mister Bua sono stati ovviamente un vantaggio psicologico non di poco conto per gli Spike Devils, tenuto conto che l’assenza di Giuliani nelle file ospiti ha pesato in modo rilevante nell’economia finalizzatrice dei salentini. Ad onor del vero l’Energy Time Campobasso ha accusato anch’essa due forfait importanti come Morelli e Ciampa, ma la duttilità e la classe di Valchinov sono stati un assegno in bianco per Campobasso, segno di massima fiducia per il bulgaro. Utilizzato in posto due ed esentato dalla ricezione, con Rescignano laterale in opposizione a Graziani, è stata un’arma efficace, capace di scardinare i muri della Green Volley anche dalla seconda linea. E dire che l’equilibrio stagnante nel primo parziale (8-8-,15-15, 18-18) subiva uno strappo di+3 per i molisani, con la conclusione di Bartolini e un doppio mani e fuori di Rescignano (21-18) a cui rispondevano Padura Diaz e Colaci, quest’ultimo con un muro a Valchinov. Un nuovo allungo dei padroni di casa (23-20) veniva contenuto da capitan Musardo e Frage, l’errore al servizio di Valchinov (24-23) avviava la sospensione discrezionale di mister Bua, che Rescignano capitalizzava in diagonale eludendo il muro di De Giorgi e Caciagli (25-23). Avvio del secondo set con una zavorra mentale che schiaccia i salentini, provati dal finale amaro della prima frazione. Valchinov, Bartolini e Rescignano portano il punteggio sul 6-2 ed accelerano senza resistenza sul 14-8. Il tecnico Licchelli brucia i suoi due time out: Colaci, Musardo e Padura sembrano riaprire la contesa (15-12), poi un paio di errori bianco-verdi, due ace di Graziani e Valchinov fanno volare gli Spike Devils (21-15). Le sostituzioni di Colaci per Cremoni e di Padura per Passari non sortiscono cambiamenti che l’opposto di casa e Graziani suggellano con il secondo set vincente per 25-18. Ritrova spirito e coraggio la Green Volley nella terza frazione rispondendo punto a punto alla prima linea avversaria (6-6) con De Giorgi in regia. Frage e Caciagli mantengono il ritmo, Padura trova opposizione in Bartolini e Rescignano che aprono il break di +3 per un 16-13 che mister Licchelli congela con un time out. La risposta di Miraglia e il muro di Frage su Valchinov (17-15) illudono la Green Volley che non riesce a contenere Zanni ed Arienti, nonostante Caciagli e Passari rispondano (23-20) all’ultimo assalto. E’ il bulgaro campobassano a prendersi uno scroscio di meritati applausi chiudendo set e

gara (25-20). Ora non ci sono più strategie e tattiche da formulare in casa Green Volley. Alla luce dei risultati maturati in quest’ultima giornata, con Napoli sconfitta e Terni che prende un punto nella sfida con Modica guadagnando per quoziente set la terz’ultima posizione in classifica, la gara casalinga del 15 marzo contro gli umbri sarà una sfida da resa dei conti. Unico obiettivo: la vittoria.

IL TABELLINO

ENERGY TIME CAMPOBASSO-GREEN VOLLEY GALATONE 3-0

(25-23, 25-18,25-20)

Campobasso: Valchinov 21, Consonni(L), Zanni 3, Ciampa, Del Fra, Morelli, Salvador, Graziani 9, Rescignano 8, Arienti 6, Bartolini 7, Aretz, De Nigris (L), Cometti. All. Giuseppe Bua. Ass. Stefano Scurani.

Galatone: De Giorgi, Barone, Musardo 4, De Col, Padura 11, Aloisi 1, Passari 2, Colaci 8, Caciagli 4, Muscatello (L), Frage 9, Miraglia 2, Prosperi (L), Cremoni 1. All. Fabrizio Licchelli. Ass. Fabio Cozzetto.

Arbitri: Proietti e Viterbo.

—

VOLLEY B/m girone G

RISULTATI (giornata 17): Valdiano-Casoria 3-1, D&F Caffè-SG Terzigno 3-2, Molfetta-San Vito Mesagne 3-1, Uni Bari-Termoli 3-0, Marcianise-Leverano 1-3, Praia-Casarano 0-3, Bisignano-Pag Taviano 0-3.

CLASSIFICA: Pag Taviano 50 – Molfetta 44 – Valdiano 38 – Uni Bari 33 – D&F Caffè 32 – San Vito Mesagne 31 – Casarano 26 – Casoria, SG Terzigno 25 – Marcianise 20 – Leverano 16 – Termoli 8 – Bisignano 5 – Praia 4.

PROSSIMO TURNO (07-08/03): SG Terzigno-Valdiano, Casoria-D&F Caffè, Termoli-Molfetta, San Vito Mesagne-Marcianise, Leverano-Uni Bari, Casarano-Bisignano, Pag Taviano-Praia.

—

VOLLEY B2/f girone I

RISULTATI (giornata 17): Nardò-Isernia 3-0, Napoli-Faam Matese 0-3, Monopoli-Salerno 3-1, Monteroni-Capurso 3-2, Volare BN-Cerignola 2-3, Pescara-Arabona 0-3, Bari-Fiamma Torrese 3-0.

CLASSIFICA: Nardò 41 – Isernia 40 – Arabona 38 – Monopoli, Capurso 33 – Salerno 32 – Monteroni 29 – Cerignola 28 – Faam Matese, Volare BN 20 – Bari 19 – Napoli 14 – Fiamma Torrese 6 – Pescara 4.

PROSSIMO TURNO (07-08/03): Faam Matese-Nardò, Isernia-Napoli, Capurso-Monopoli, Salerno-Volare BN, Cerignola-Monteroni, Arabona-Bari, Fiamma Torrese-Pescara.

(US Volley Nardò, Giuseppe Spenga) – La Rental & Versatility Dream Volley Nardò torna a vincere davvero, una di quelle vittorie che valgono tre punti, fatte di sudore, determinazione e “cazzimma”. Usammo questo termine colorito qualche mese fa, per esprimere ciò che mancava alla Dream Volley per esprimersi al 100%. Questa sera, forse per la prima volta nella stagione, abbiamo visto “gli occhi della tigre” nelle ragazze, quel sacro fuoco agonistico che fa superare gli ostacoli, fa battere il cuore e ci rende davvero orgogliosi. Non sappiamo se sia stato un caso fortuito, “lo scopriremo solo vivendo”, come cantava il nostro immortale Lucio; ma la prova contro Isernia dimostra che la Dream c’è, è viva, e lotterà fino in fondo per conquistare il salto di categoria.

LA CRONACA – Un inizio disastroso: si parte e si va subito sotto 0-6. Le ragazze accusano il colpo, ma è qui che scatta qualcosa. Il Pala “Andrea Pasca” è inferno e paradiso allo stesso tempo: i ragazzi cantano, il tamburo esplode (letteralmente!) all’inizio del terzo set. Ma il ritmo della passione non si ferma: i tifosi ne recuperano subito un altro per non perdersi un istante di questa serata elettrica. Le voci si perdono in un frastuono assordante che grida: “Vai, Dream, vinci per noi!”.

Le ragazze in campo non si piegano, si stringono attorno al loro mister, Fabio Saccomanno, un condottiero che incita e soffre con loro. Nardò ha bisogno di questo ardore: è il sangue granata che scorre nelle vene di una città. Anche gli errori passano in secondo piano di fronte a scambi così intensi dove la Dream lotta fino allo stremo.

I parziali restituiscono la realtà di un dominio netto, nonostante la battaglia punto su punto: 25-19, 25-20, 25-20. La vera svolta del match è stata la ricezione, con una percentuale di positività del 58% (e un’incredibile ricezione perfetta del 32%) che ha permesso di gestire il gioco con lucidità. Al resto ha pensato un muro invalicabile (ben 14 i blocchi vincenti totali), capace di disinnescare ogni tentativo ospite.

LE PROTAGONISTE – Con un attacco supportato dalla regia di Giorgia Tamborino, la Dream ha trovato terminali implacabili. Silvia Antonaci e Siria Tarantino hanno guidato il tabellino con 13 punti a testa, con la Tarantino capace di un ottimo 53% di efficacia in attacco. Fondamentale anche il contributo di Martina Gorgoni (13 punti e ben 5 muri) e l’apporto costante di Greta Halla (13 punti) e Sara Della Corte. Seconda linea blindata dal libero Mara Tamborino, autrice di una prova da incorniciare, autentico “polmone” della squadra, in grado di farla respirare e contrattaccare con precisione chirurgica. Grazie a questo 3-0, la Dream riconquista la testa della classifica in una serata che resterà agli annali della pallavolo neretina. Onore ad Isernia, squadra compatta e di livello superiore guidata da uno staff cordialissimo. Ma ora inizia un altro campionato, quello dei nervi: ogni set varrà il doppio, con rivali come Arabona, Capurso e Salerno che vorranno lottare fino all’ultimo per conquistare un posto play off.

CASA DREAM – Sull’atteggiamento della squadra abbiamo già detto. È troppo presto per i giudizi assoluti, ma la squadra vista stasera ha recuperato il gusto di giocare e stupire, come nelle prime dieci giornate. È stata una settimana tra le più travagliate della trentennale storia della Dream; era necessario voltare pagina. “Ne abbiamo viste noi di cose che voi umani non potreste immaginarvi… è tempo di… soffrire!” – e aggiungiamo noi – lottare e continuare a sognare in grande.

—

VOLLEY C/f girone B

pausa per Coppa Puglia (Semifinali: Trani-CDM Cutrofiano 3-2, Oria-Gioia 3-2).

CLASSIFICA: Oria, CDM Cutrofiano 42 – San Cassiano 40 – Trepuzzi, Aurora Brindisi 36 – NV Torre 24 – CDM Astra Volley 19 – F. Taviano 17 – Lecce, Surbo 15 – MSP Galatina 11 – Melendugno Calimera 9 – Monopoli 0.

PROSSIMO TURNO (07-08/03): Lecce-MSP Galatina, Melendugno Calimera-CDM Astra Volleu, Surbo-San Cassiano, Trepuzzi-NV Torre, Aurora Brindisi-Oria, Monopoli-CDM Cutrofiano.

—

VOLLEY C/m girone B

pausa per Coppa Puglia (Semifinali: Cerignola-Vibrotek 3-1, Tricase-Trivianum 3-2).

CLASSIFICA: Vibrotek 41 – Tricase 40 – Lecce 35 – Fasano 32 – SB Galatina 28 – PSA Matera 25 – San Pancrazio, Grottaglie 17 – Parabita 12 – Mottola 8 – Frascolla 0.

PROSSIMO TURNO (07-08/03): Mottola-V. Tricase, Vibrotek-PSA Matera, Parabita-Frascolla, San Pancrazio-Fasano, SB Galatina-Grottaglie.

—

VOLLEY D/f girone B

pausa per Coppa Puglia (Semifinali: CDM Cutrofiano-Copertino 3-1, Foggia-Uisp Putignano 3-0)

CLASSIFICA: Putignano, Mesagne 44 – Sant’Elia, Noci, PSA Matera 35 – Massafra 31 – Matera 22 – SS Annunziata 21 – Santeramo 18 – Spike Volley 11 – Talsano 8 – Ostuni 2.

PROSSIMO TURNO (04-08/03): PSA Matera-Ostuni, Matera-Noci, Spike Volley-Sant’Elia, SS Annunziata-Massafra, Mesagne-Putignano, Talsano-Santeramo.

—

VOLLEY D/f girone C

pausa per Coppa Puglia (Semifinali: CDM Cutrofiano-Copertino 3-1, Foggia-Uisp Putignano 3-0)

CLASSIFICA: Copertino 44 – CDM Cutrofiano 43 – Spongano 33 – Bee Lecce 30 – Vera Monteroni 29 – RV Ugento 26 – Aradeo 21 – Sport & Friends 16 – Melendugno Calimera 6 – Tricase 4 – Parabita 3.

PROSSIMO TURNO (07-08/03): Bee Lecce-Sport & Friends, Melendugno Calimera-Vera Monteroni, Parabita-Copertino, Tricase-CDM Cutrofiano, Spongano-RV Ugento.

—

VOLLEY D/m girone B

pausa per Coppa Puglia (Semifinali: Traini-Falchi Ugento 3-0, SBV Galatina-Freedom Sport 3-2).

CLASSIFICA: SBV Galatina 35 – Falchi Ugento 32 – Massafra 30 – Ruffano, Vis Squinzano 25 – Castellana, GS Ugento 23 – Tiger Squinzano 22 – San Vito 21 – Avetrana 11 – Materdomini 8 – Tricase 3.

PROSSIMO TURNO (07-08/03): Castellana-Falchi Ugento, Avetrana-Massafra, San Vito-Tiger Squinzano, Vis Squinzano-SBV Galatina, GS Ugento-Materdomini.

—

VOLLEY 1ª DIVISIONE/f “Memoria L. Laudisa” girone A

RISULTATI (giornata 12): DV Nardò-Melendugno Calimera 3-0, Valecaracuta Lecce-LC Monteroni 0-3, Wesport-Trepuzzi (04/03), GVP Corvino-Brindisi 2-3, Lecce-Vis Squinzano 0-3.

CLASSIFICA: Vis Squinzano 35 – Brindisi 30 – LC Monteroni 28 – GVP Corvino 24 – Trepuzzi 19 – DV Nardò 15 – Wesport 14 – Valecaracuta Lecce 9 – Melendugno Calimera 3 – Lecce 0.

PROSSIMO TURNO (08-12/03): Brindisi-DV Nardò, Melendugno Calimera-Valecaracuta Lecce, LC Monteroni-Wesport, Vis Squinzano-GVP Corvino, Trepuzzi-Lecce.

—

VOLLEY 1ª DIVISIONE/f “Memoria L. Laudisa” girone B

RISULTATI (giornata 15): CDM Cutrofiano-Alliste 3-0, CDM Astra Volley-AR Maglie 3-0, IM Otranto-Victor Volley 3-1, Tricase-Supersano (25/03), Ruffano-Flyarmida 3-0.

CLASSIFICA: Alliste 37 – CDM Cutrofiano 31 – MB Ruffano 27 – Supersano 22 – Victor Volley 20 – San Cassiano, IM Otranto 19 – Flyarmida 14 – CDM Astra Volley 13 – V. Tricase 11 – AR Maglie 6.

PROSSIMO TURNO (07-08/03): AR Maglie-Alliste, Victro Volley-CDM Astra Volley, Supersano-IM Otranto, Flyarmida-San Cassiano, MB Ruffano-CDM Cutrofiano.

—

VOLLEY 1ª DIVISIONE/m

RISULTATI (giornata 12): Nardò-Specchia 1-3, GVP Corvino-Brundisium (03/03), NV Maglie-Lecce 3-1, Meraki-Veglie 3-1.

CLASSIFICA: Meraki 27 – Veglie 25 – NV Maglie 22 – GVP Corvino, Specchia 17 – Nardò 14 – Lecce 13 – PVK, Brundisium 3.

PROSSIMO TURNO (07-08/03): NV Maglie-Veglie, PVK-Nardò, Specchia-GVP Corvino, Lecce-Meraki.

—

VOLLEY 2ª DIVISIONE/f girone A

RISULTATI (giornata 3): Aurora Brindisi-Wesport 3-0, Degiorgivolley-Sant’Elia 3-1, Surbo-Bee Lecce 2-3.

CLASSIFICA: Aurora Brindisi, Sant’Elia 9 – Degiorgivolley 6 – Bee Lecce 2 – Surbo 1 – Wesport 0.

PROSSIMO TURNO (07-08/03): Wesport-Bee Lecce, Sant’Elia-Aurora Brindisi, Degiorgivolley-Surbo.

—

VOLLEY 2ª DIVISIONE/f girone B

RISULTATI (giornata 3): PVK-Civolley Copertino 3-1, LC Monteroni-San Cesario 0-3, I. Copertino-San Pietro in Lama 2-3.

CLASSIFICA: San Pietro in Lama 8 – I. Copertino 7 – San Cesario 6 – PVK, Civolley Copertino 3 – LC Monteroni 0.

PROSSIMO TURNO (07-08/03): Civolley Copertino-San Pietro in Lama, San Cesario-PVK, LC Monteroni-I. Copertino.

—

VOLLEY 2ª DIVISIONE/f girone C

RISULTATI (giornata 3): Uggiano-MV Galatina 2-3, Gallipoli-Draghi Matino 0-3, PDP Casarano-Alezio 0-3.

CLASSIFICA: Draghi Matino 9 – Alezio 8 – Uggiano, Gallipoli 4 – MV Galatina 2 – PDP Casarano 0.

PROSSIMO TURNO (07-09/03): MV Galatina-Alezio, Draghi Matino-uggiano, Gallipoli-PDP Casarano.

—

VOLLEY 2ª DIVISIONE/m girone A

RISULTATI (giornata 3): Volley Sava-San Donaci 0-3, Degiorgivolley-Sport & Friends 3-0, LS Sava-Novoli 0-3.

CLASSIFICA: San Donaci 7 – Novoli, Vis Squinzano 6 – Degiorgivolley 3 – Sport & Friends 2 – Volley Sava, LS Sava 0.

PROSSIMO TURNO (04-08/03): San Donaci-LS Sava, Sport & Friends-Volley Sava, Novoli-Vis Squinzano.

—

VOLLEY 2ª DIVISIONE/m girone B

RISULTATI (giornata 3): Alliste-MB Ruffano 1-3, SB Galatina-Azzurra Team 3-2, GV Galatone-NV Maglie 0-3, Meraki-V. Tricase 0-3.

CLASSIFICA: MB Ruffano 9 – NV Maglie 6 – SB Galatina 5 – Azzurra Team 4 – V. tricase, GV Galatone, Alliste 3 – Meraki 0.

PROSSIMO TURNO (04-06/03): GV Galatone-MB Ruffano, Azzurra Team-Alliste, V. Tricase-NV Maglie, SB Galatina-Meraki.

—

