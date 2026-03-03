ECCELLENZA – Tribunale Federale Territoriale, nuove penalizzazioni per Bitonto e Massafra: la nuova classifica
Il Tribunale Federale Territoriale ha emesso due pesanti sentenze su altrettante squadre di Eccellenza pugliese: Bitonto e Massafra.
Sul Bitonto il colpo più duro: penalizzazione di cinque punti e ammenda di 1.333 euro, da scontare nel campionato attuale. Il Bitonto, che già era stato penalizzato di cinque punti, passa da 39 a 34 punti.
Il Massafra è stato penalizzato di un punto e con un’ammenda di 400 euro. In classifica, il club giallorosso passa da 32 a 31 punti.
Per entrambi i casi, le motivazioni saranno depositate nei prossimi giorni.
La nuova classifica:
Brindisi 69
Bisceglie 64 (-1)
Taranto 58
Canosa 55
UC Bisceglie 44
Atl. Acquaviva 44
A. Toma Maglie 41
N. Spinazzola 38
Brilla Campi 38
Atl. Racale 37
Bitonto 34 (-10)
Novoli 34
Ugento 33
Galatina 33
S. Massafra 31 (-2)
Taurisano 31
Polimnia 24
Gallipoli 24 (-1)
Virtus Mola 13