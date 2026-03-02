PROMOZIONE/B – Giornata favorevole a Ostuni, Squinzano e Tricase: i tabellini della 26ª

L’Ostuni riscatta la sconfitta di domenica scorsa battendo in trasferta il Locorotondo e confermandosi al comando del girone B di Promozione. Giornata favorevole a Squinzano e Tricase: i primi vincono di manica larga a Copertino (un solo punto nelle ultime 14) e agganciano al secondo posto il Mesagne battuto dal Leverano che ritorna a vincere dopo quattro turni a secco; i secondi dilagano contro il Bagnolo, portano a 14 la serie di risultati utili consecutivi e affiancano il Manduria al quarto posto, caduto in quel di Putignano.

Continua a macinare punti l’Acaya e Roca che travolge il Sava e tocca quota 50, a un soffio dalla griglia playoff. In coda bene il Matino che passa di misura a Trepuzzi, ormai con un piede e mezzo in Prima Categoria. Penultimo è ancora il Copertino che non riesce più a vincere dalla 12esima giornata. Il Carovigno lascia da solo al terzultimo posto il Bagnolo, mentre l’Arboris Belli passa sul campo di un Taviano ormai virtualmente salvo.

I tabellini della 26esima giornata:

V. LOCOROTONDO-OSTUNI 0-2

RETI: 28′ pt Frumento 38′ pt rig. Bari

V. LOCOROTONDO: D. Palmisano, Lacirignola, Colucci (36′ st Simeone), Laguardia, Palazzo, Prete, Natale, Pentassuglia (1′ st Diwouta), Romanazzo (44′ st F. Palmisano), Mastronardi, Quazzico (24′ st Legrottaglie). All. Calabretto.

OSTUNI: Pizzaleo, Tamburrano, Parisi (15′ st Kola), Carlucci, Gomez, Frumento, Narducci (44′ st De Pasquale), Convertino, Zolezzi (34′ st Caruso), Bari (37′ st Balanda), Sowe (20′ st Fernandez). All. Bruni.

ARBITRO: Paolillo di Bari.

CAROVIGNO-GINOSA 1-1

RETI: 43′ pt Vantaggiato (C), 49′ st Villani (G)

CAROVIGNO: Cervellera G., Jarju, Perrone M., Carbone, Kidiera, Petracca, Turco M. (25′ st Perrone A.), Lombardi (35′ st Kaba), Turco F. (22′ st Caramia), Vantaggiato, Di Giulio. All. Frusi.

GINOSA: Njie, Mazzarano, Di Mauro (24′ st Di Anna), Sergio (13′ st Secka), Sernia, Passarelli, Telesca, Basta (34′ st Coronese), Lovecchio, Faccini, Villani. All. Marsili.

ARBITRO: Calderoni di Bari.

LEVERANO-MESAGNE 2-1

RETI: 41′ pt Diop (M), 5′ st rig. Pasculli (L), 13′ st Quarta (L)

LEVERANO: Bardoscia, Manca, Rutigliano, De Luca, De Pascalis, Pasculli, Sanyang, Spedicato, Quarta (45′ st Kalou), Alemanni, Mariano. All. Musca.

MESAGNE: Colapietro, Diop, Ndiaye B., Gningue (8′ st Ouedraogo), Fatty, Mbaki (26′ st Taveri), D’Amanzo (26′ st Shyanbola), Ndiaye A., Ndom, Manta Ale. (18′ st Niare), De Carflo (40′ st Manta And.). All. Funaro.

ARBITRO: Cacciapaglia di Bari.

COPERTINO-SQUINZANO 1-4

RETI: 22′ pt e 13′ st Pignataro (S), 35′ pt Lorenzo (C), 24′ st rig. Cocciolo (S), 43′ st Brue (S)

COPERTINO: Margiotta, Gueye, Della Bona, Franco, Sall, Stella, Ciccarese (33′ st Greco), Mazzotta (25′ st Leo), Ciucci, Frisenda (24′ st Bruno), Lorenzo. All. Olivieri.

SQUINZANO: Partal, Zecca (44′ st Getti), Telera, Greco, Tarantino (37′ st Indirli), Iaia, Cocciolo (37′ st Brue), Libertini (25′ st Montinaro), Quarta, Pignataro (45′ st Ancora), Strambelli. All. Frisenna.

ARBITRO: Sorrento di Brindisi.

R. PUTIGNANO-MANDURIA 1-0

RETI: 10′ st Di Cosola

R. PUTIGNANO; Loliva, Nitti, Muolo, Mezzapesa, Intini, Amendolagine, Fornaro (1′ st Di Cosola), Laera, Daugenti, Novelli, Caliò. All. Messina.

MANDURIA: Passaseo, Patarnello, Donno (10′ st Teixeira), Solimeno, Stranieri, Zizzi, Caputo, Scialpi, Romano, Siverio, Cilenti. All. Tartaglia.

ARBITRO: Pepe di Lecce.

TAVIANO-ARBORIS BELLI 1-3

RETI: 8′ st Castrì (T), 23′ st e 44′ st Ferreyra (A), 30′ st Fernandez (A)

TAVIANO: Palma, Carrozza (35′ st Schirosi), Hoxha (1′ st Maruccia), Liquori (35′ st Fornaro), Alessandrì, Coppola, Levanto, Portaccio, Iurato (15′ st Gennari), Castrì, Verri (15′ st Savino). All. Costantini (squal.).

ARBORIS BELLI: Schina, Terrafino (15′ st Velletri), Iaia, Urrutia, Greco, Avella, Moretti, Torrisi, Fernandez (33′ st Turnone), Ferreyra, Longo (38′ st Ivone). All. Calicchio.

ARBITRO: Zantonini di Brindisi.

TERRE DI ACAYA E ROCA-SAVA 6-2

RETI: 10′ pt rig., 15′ pt rig. e 35′ pt Baclet (T), 22′ pt Mirizzi (S), 10′ st Espindola (T), 23′ st Maraschio (T), 35′ st Porpora (T), 41′ st Camarda (S)

T. DI ACAYA E ROCA: Franco, Del Bue, Raffin (23′ st Zang), Maraschio (30′ st Lo Basso), Rutigliano, Cisternino, Espindola (26′ st Porpora), Garcia, Piccinno, Baclet (13′ st Almeyra), Rizzo (25′ st Conte). All. Greco.

SAVA: Miccoli, Pinto, Neris, Carluccio, Fabiano (32′ st Cicala), Richella, Lippo, Fornaro, Pisano (43′ st Voria), Tolnai (13′ st Camarda), Mirizzi (22′ st Itta). All. Malacari.

ARBITRO: Accoto di Casarano.

ATL. TRICASE-BAGNOLO 5-1

RETI: 2′ pt e 17′ st Lorusso (T), 4′ pt Ruibal (T), 16′ pt Manisi (T), 14′ st Afrune (B), 45′ st Cavalieri (T)

ATL. TRICASE: Esposito, Zocco, Desiderato, Caracciolo, Maiolo (10′ st Moretto), Cavalieri, Agui, Palumbo, Lorusso, Manisi, Ruibal. All. Mitri.

BAGNOLO: Provenzano, Mastria (18′ st Mariano), Cariddi, Angelini, Luciano, Chiri, Pasca, Mariani, Afrune, Piscopo, Coluccia. All. Bray.

ARBITRO: Antico di Brindisi.

TREPUZZI-MATINO 0-1

RETI: 20′ st Ciriolo

TREPUZZI: Seck, Fraschetta, Fiorentino, Kamagate, Ndiaye, Tape (13′ st Mosca), Dalli, Sumareh, De Marco, Tahiara, Palmieri. All. Presta.

MATINO: De Luca, Schirosi, Marocco, Giannuzzi, Dorini, De Lorenzis (13′ st Darboe), Pinto, De Vito, Ciriolo, Mancarella, Diop. All. Mauro.

ARBITRO: Fornari di Molfetta.