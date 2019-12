ECCELLENZA – Otranto e Gallipoli non si fanno male. Molfetta, Natale da capolista: tutti i tabellini della 16ª giornata

Derby brutto e condizionato dal forte vento quello del “Nachira” giocato ieri tra Otranto e Gallipoli. Un punto che giunge al termine di 90 minuti abbastanza privi di emozioni, se si esclude il brutto infortunio occorso a Diarra che, alla mezzora del primo tempo, deve lasciare il campo a Mancarella per via della frattura ad una clavicola. Nella ripresa ci prova De Luca per il Gallipoli con palla che sorvola di poco la traversa. Espulso nei minuti finali il tecnico giallorosso Andrea Salvadore, otrantino e ex allenatore della squadra di casa. Alla ripresa Gallipoli-Deghi e Vigor Trani-Otranto.

IL TABELLINO

Otranto, stadio “Nachira”

Domenica 22 dicembre 2019, ore 14.30

Eccellenza pugliese 2019/20 – giornata 16

OTRANTO-GALLIPOLI 0-0

OTRANTO: Caroppo, Schirinzi, Vergari (5 st Tundo), Diarra (35 pt Mancarella), Nacci, Cisternino, Calò, Mariano, Trovè, Villani, Bolognese (26 st Lenti). All. Bruno (squal).

GALLIPOLI: Bacca, Gubello, De Luca, Calabuig, Carrozzo, Suhs, Alemanni (25 st Tardini), Alcazar, Cortese, Stifani (15 st De Iudicibus), Portaccio. All. Salvadore.

ARBITRO: Spina di Barletta.

I tabellini della 16esima giornata:

MARTINA-UC BISCEGLIE 0-3 a tavolino

(il Martina non si è presentato in campo)

DEGHI-CORATO 1-1

RETI: 1’ pt Palma E. (D), 33’ pt Agodirin (C)

DEGHI: Laghezza, Pinto, Muci, Difino, Greco, Salto, Romano, Paolillo, Palma E. (2’ st Stefanizzi), Campioto (47’ st Deffo), Libertini (41’ st Giaracuni). A disposizione: Isceri, Nuzzaci, Diagne, Dan Almajiri, Palma R.. All. Giuliatto.

CORATO: Addario, Lezzi, Matere, Vicedomini (40’ st D’Arcante), Vergori, Di Bari, Leonetti (27’ st Petitti), Caputo, Agodirin (10’ st Di Rito), Falconieri, D’Ambrosio (10’ st Quacquarelli). A disposizione: Fortunato, Zangla, Camasta, Ngom, Rizzo. All. Di Domenico.

ARBITRO: Tropiano di Bari.

NOTE. Ammoniti: Agodirin, Quacquarelli e Petitti per il Corato.

BARLETTA 1922-UGENTO 1-1

RETI: 6′ st Solidoro U. (U), 20′ st rig. Varsi (B)

BARLETTA 1922: Leuci, Zonno (26′ st Zingrillo), Lamacchia, Milella (48′ st Diomande), Aprile, Bonasia, Procida, Pizzulli (45′ st Gasbarre), Pignataro, Camporeale, Varsi (15′ st Salamina). All.: Tangorra.

UGENTO: Esposito, Solidoro U., Iannone, Maiolo, Pasca (20′ st Signore), Martinez, Magagnino (46′ st Indino), Sansò, Sciacca (46′ st Mosca), Castrì (35′ st Alessandrì), Pardo (43′ st Dieme). All.: Oliva.

ARBITRO: Consales di Foggia.

NOTE: ammoniti Varsi, Milella, Maiolo, Magagnino, Sansò, Sciacca.

VIESTE-MOLFETTA 0-2

RETI: 28 pt Saani, 27 st Lavopa

VIESTE: Romano, Lucatelli (37 st Tantimonaco), Pipoli, Sangarè, Prieto (12 st Raiola), Caruso, De Vita, Ricucci, Albano, Colella, Gramazio (12 st Vulcano). All. Bonetti.

MOLFETTA: Tucci, Pinto, Monteduro, Cianciaruso, Anaclerio, Lorusso, Lavopa (37 st Di Senso), Barrasso (27 st Conteh), Saani (8 st Triggiani), Scialpi, Ventura. All. Bartoli.

ARBITRO: Doronzo di Barletta.

NOTE: Espulso Sangarè.

SAN MARCO-AUDACE BARLETTA 2-2

RETI: 5 Menicozzo (SM), 21 D’Onofrio (AB), 72 rig. Salerno (SM), 78 Di Federico (AB)

SAN MARCO: Ruznic, Viola, Ciano, De Cesare, Augelli, Menicozzo, Coco, bevilacqua (53 Grasso), Molenda, Quitadamo, Salerno. All. Iannacone.

AUDACE BARLETTA: Amoruso, Ngracanj, Rizzi R. (58 Cormio), Losappio, Floris, Messina (72 Crudo), Pensa, Guacci, D’Onofrio (85 Iorio), Dinoia (67 Di Federico), Albrizio. All. Iannone.

ARBITRO: Cipriani di Molfetta.

AT SAN SEVERO-ORTA NOVA 2-1

RETI: 20 pt Tusiano (ON), 22 pt Morra A. (SS), 35 pt Dinielli (SS)

SAN SEVERO: Domingo, Rubino, D’Angelo, Partipilo, Galullo, Dinielli, Burdo, Morra A. (44 st Salcone), Villani (21 st Mastrodonato), Fantasia, Morra C. (31 st Baresciani). All. Cannella.

ORTA NOVA: Micale, D’Aries, Cassinis, lamatrice, Lacerenza, Monopoli A., Monopoli M., Foschino, Pelosi (11 st D’Introno), Ragno, Tusiano (14 st Curci). all. Carbone.

ARBITRO: Aloise di Lodi.

F. ALTAMURA-VIGOR TRANI 0-1

RETI: 6 st Mazzilli

F. ALTAMURA: Giannuzzi, Moretti, Greco, Loiudice, Lenoci, Daugenti (36 st Portoghese), Cannito (4 st De Santis), Lieggi (8 st Ardino), Fumai, Ciriolo, Abrescia (23 st De Giglio). All. Maurelli.

VIGOR TRANI: Pellegrino, Antonacci, Muciaccia, Dentamaro, Bartoli, Campanella, Caruso (30 st Stancarone), Stella, Picci, Mazzilli (15 sr Ceglie), Negro (20 st Lampugnani). All. Sisto.

ARBITRO: Dicorato di Barletta.

NOTE: espulsi Ardino, Dentamaro e Fumai.