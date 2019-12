PROMOZIONE/B – Il Racale si ferma davanti ai pali e a Schina. Ostuni e Manduria appaiano il Matino: i tabellini della 16ª giornata

Quattro pali e tanti interventi decisivi di Schina impediscono al Racale di superare il Carovigno e di allungare sulla seconda piazza, dove, ora, ci sono tre squadre: il Matino (2-2 interno col Taurisano), l’Ostuni (vittorioso a Leverano con la Salento Football) e il Manduria (travolgente in casa con l’Avetrana). Guadagna terreno anche il Sava che liquida il Veglie mentre il Maglie vince a tavolino per l’assenza in campo dell’Uggiano, che, in settimana, sarà penalizzato anche di un punto in classifica e che non potrà più disertare il terreno di gioco, pena esclusione e radiazione. Pari senza reti tra Novoli e Brilla, blitz esterno della De Cagna ad Aradeo.

I tabellini della 16esima giornata

ATL. RACALE-CAROVIGNO 0-0

ATL. RACALE: Passaseo, Macchia, Romano, Valori (28 st Rodrigues), Casalino A., Greco, Lopez, Aprile, Salguero, Presicce, Barone. All. Sportillo.

CAROVIGNO: Schina, De Tommaso, De Carlo, Urso, Galasso, Lanzilotti P., Caricasulo, Carlucci, Lanzilotti To., Greco N. (36 st Diagne), Turco. All. Termite.

ARBITRO: Casula di Taranto.

NOTE: ammoniti Casalino A., Lanzilotti P., Greco N.

VIRTUS MATINO-TAURISANO 2-2

RETI: 15 pt Doukoure (M), 3 st Pirretti (T), 10 st Ciurlia (T), 45 st Citto (M)

VIRTUS MATINO: Giannaaccari, Tundo, D’Amicis, Franco, Cavalieri, Raponi, Doukoure, Bringas (17 st Citto), Garcia (7 st Richella), Manisi, Venza (36 st Margagliotti). All. Branà.

TAURISANO: Parisi, Musio, Ruberto, Pirretti, Ciurlia, Elia, Palumbo (1 st Santoro), Zilli (34 st Luperto), Botrugno, De Giorgi (43 st Di Seclì), Solidoro (1 st Preite). All. Stifani.

ARBITRO: Valentini di Brindisi.

NOTE: ammoniti Raponi, Leopizzi (panchina), Ruberto, Pirretti, Elia, Palumbo, Di Giacomo (panchina); espulso Pirretti per doppia ammonizione.

SALENTO FOOTBALL-OSTUNI 1-2

RETI: 6 pt Longo (L), 31 pt Salvi (O), 40 st De Benedictis (SF)

SALENTO FOOTBALL: Picciotti, Puscio, Sambati, Montenegro (42 st Dell’Anna), De carli, Erroi, Giannuzzi, Paiano, Quarta, Mazzotta (32 st Miccoli), De Leo (2 st De Benedictis). All. Renis.

OSTUNI: Convertini, Angelini, Regnani (Brescia), Iaia, Zizzi, Amoruso, Salvi (Marzio), Leggiero, Caruso, Capristo (Jarjou), Longo. All. Serio.

ARBITRO: Paladini di Lecce.

MANDURIA-AS AVETRANA 4-0

RETI: 3 pt Zaccaria, 5 pt Malagnino, 38 pt e 1 st Tidiane

MANDURIA: De Marco, Scatigna (36 st Greco), Coccioli, Arcadio, Calò, Danese, Zaccaria (2 st Mummolo), Gatto (13 st Conte), Tidiane (22 st Birtolo), Malagnino (42 st Nyassi), Napolitano. All. Cosma.

AS AVETRANA: Petranca, Maggio, Trisciuzzi, Allegri, Rollo, Talò, Sanyang (18 st Lecce), Martella (36 st Brigante), Minelli, Kunde, Caputo. All. Crescenzio.

ARBITRO: Carvelli di Crotone.

SAVA-VEGLIE 3-1

RETI: 15 pt Mignogna (S), 19 pt Beltrame (S), 24 pt Bergamo (V), 44 st Vasco (S)

SAVA: Cocozza, Stabile, Amaddio, Blasi, Voges, Gioia, Kandji (23 st D’Ettorre), Eleni (29 st Greco), Mignogna (34 st De Michele), Beltrame (47 st Picarelli), Vasco. All. Marangio.

VEGLIE: Fina, Carlino, Zecca, Cezza (42 st Tundo), Protopapa, Bergamo, Mancini (34 st De Biasi), Keita, Baba (12 st Martina), Fanigliulo (34 st Vadacca), Iaia. All. Tondi.

ARBITRO: Cacciapaglia di Bari.

ARADEO-DE CAGNA 0-3

RETI: 13 st Giorgetti, 16 st rig. Lorenzo, 26 st Marzo

ARADEO: Bruno, Conte, Turco, Trotta, Levanto, Verardo, Cisse, Garrapa, Marzo, Castrignanò (19 st Diaw), Greco. All. Corallo.

DE CAGNA: Gabrieli (22 st De Iaco), De Pascali, Bramato, Zaminga, De Icco, Perrone (48 st Vergallo), Lorenzo, Petrachi (41 st De Pascalis), Rizzo (19 st Marzo), vergari, Giorgetti (29 st Culiersi). All. De Iaco.

ARBITRO: Alfieri di Lecce.

NOTE: espulso Verardo.

NOVOLI-BRILLA CAMPI 0-0

NOVOLI: Petrelli, Avantaggiato, Rocco, Quarta (13 st Sterlicchio), Cocciolo, Carati, Leaci, Marasco, Gennari, Cappellini, Mazza (29 st Martena). All. Cornacchia.

BRILLA CAMPI: Pendinelli, Mignone, Iaia, De Lorenzis, Buono (37 st De Vincentis), Papa, Resinato (35 st De Ventura), Caravaglio, Macchia, Carlà (45 st Carrozzo), Petracca (26 st Giannotti). All. Patruno.

ARBITRO: Leopizzi di Lecce.

MAGLIE-UGGIANO 3-0 (a tavolino)

gara non disputata per l’assenza in campo dell’Uggiano