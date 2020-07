ECCELLENZA – La Sly Trani spara i fuochi d’artificio, il Barletta non resta a guardare. Primi movimenti per le salentine

In Eccellenza la battaglia per i piani alti sembra essere iniziata a suon di colpi di mercato, con la Sly Trani del presidente Danilo Quarto, che, ad oggi, si può senza alcun dubbio definire assoluta regina, nonostante un Barletta molto attivo.

La Sly dopo aver riconfermato un importante blocco della passata stagione ha piazzato tre colpi di assoluto spessore. Sposano il nuovo progetto biancoblu, il difensore ex Fasano Manuel Gonzalez, l’attaccante, ex Lecce e Sorrento, Eric Herrera ed infine il centrocampista ex Bitonto Carlos Biason. Sempre per la linea mediana, dovrebbe essere ad un passo dall’ufficialità la trattativa per lo spagnolo, ex Gravina, Alvarez Prosi.

L’unica compagine che ad oggi sembra riuscire a tenere il passo della matricola terribile è il Barletta di mister Farina. I biancorossi, dopo aver ufficializzato tre importanti acquisti che rispondono ai nomi di Di Rito, Ianniciello e Loiodice, hanno oggi definito l’accordo per la permanenza del laterale, ex Casarano, Oronzo Bonasia. Molto vicina appare un’intesa con l’ex Altamura, Massimo Polidori, mentre si lavora sotto traccia per il grande ritorno del fantasista, fresco vincitore del campionato d’Eccellenza, Alessandro Scialpi.

Capitolo salentine. Come confermato ieri in esclusiva dal direttore sportivo Sarcinella, l’Ugento è al lavoro per cercare di completare il proprio organico nel minor tempo possibile. In questa direzione appaiono ormai certe le permanenze del difensore argentino Martinez, dei centrocampisti Maiolo, Sansò e Regner e degli attaccanti Garcia e Sciacca. Il sodalizio giallorosso resta comunque vigile in attesa che piazzare dei colpi mirati per puntellare l’organico a disposizione di mister Oliva.

Molto attiva anche la neopromossa Atletico Racale, che, come già anticipato, dovrebbe ripartire dalla conferma di mister a Pietro Sportillo. Dovrebbero proseguire la loro avventura in biancoazzuro, il portiere Simone Passaseo, i difensori Casalino e Romano e il centrocampista Lopez. Sempre per la mediana piacciono gli ex Gallipoli Andrea Portaccio e Alessandro Pirretti. Novità anche nei quadri sociali: smesse le scarpine tacchettate, il nuovo ds dovrebbe essere l’ex difensore Aldo Garofalo.

La Deghi del rientrante Salvadore, ad oggi sembra al lavoro per definire alcune conferme. Dovrebbero vestire ancora orange, l’estremo difensore Isceri, il centrocampista Paolillo, gli attaccanti Libertini, Palma e Stefanizzi. Salutano invece i difensori Greco e Deffo, con l’ex Gallipoli Carrozzo che potrebbe essere il nome nuovo per il pacchetto arretrato. L’Otranto ripartirà da Caroppo, Villani e Mariano, mentre dovrebbe essere al capolinea il rapporto con Il centrocampista ex Lecce Drissa Diarra.

Il Corato del riconfermato direttore Vito Tursi, ripartirà dal tecnico ex Trani Giuseppe Scaringella. I neroverdi lavorano anche per la riconferma del centrocampista Carlo Vicedomini che piace anche a Barletta e Martina. Proprio sulla panchina del Martina invece dovrebbe sedere l’ex Corato e Vigor Trani, Massimo Pizzulli, mentre a Manfredonia arriva l’ex Brindisi Massimiliano Olivieri.

Molto attivo anche il Massafra. Il ds Franco Sgrona ha chiuso quattro importanti colpi. Arrivano nella compagine tarantina, l’esperto difensore Anglani, gli ex Fasano, Serri e Gomes Forbes e il forte attaccante classe ’85 Giuseppe Manzari.