LECCE – Continuano i guai per Liverani. Per Deiola stagione finita, Calderoni out col Genoa

Tegole, come se ne sentisse l’esigenza, in casa Lecce. Guai per Alessandro Deiola. Il centrocampista, come informa l’ufficio stampa giallorosso, “vista la persistenza della sintomatologia dolorosa del ginocchio sinistro, ha deciso, dopo consulto tra i sanitari dell’Us Lecce e del Cagliari Calcio, di sottoporti ad eventuale intervento chirurgico“. Questo, in soldoni, significa che il suo campionato con la maglia del Lecce, mancando poco meno di venti giorni al traguardo, si può considerare concluso.

Non ci sono buone notizie nemmeno per Marco Calderoni. “Il calciatore si è sottoposto ad esami strumentali presso lo studio Quarta Colosso che hanno evidenziato una contrattura muscolare del bicipite femorale della coscia sinistra”. A cinque gare dalla fine, quindi, sorgono grossi dubbi sul suo recupero e rientro in gruppo, per provare a dare una mano alla causa Lecce.

Tanti i calciatori che sono boccheggianti, come ha dichiarato lo stesso Liverani nella conferenza stampa post-Fiorentina. Per Lapadula, reduce da quattro mesi sostanziali di stop (tre per lockdown, uno per il guaio alla caviglia riportato contro il Milan), potrebbe esserci uno spezzone di gara contro il Genoa. Per Falco si valuterà oggi. Il mancino di Pulsano soffre, sin dal girone d’andata, di un fastidio al collaterale.

E ancora: Dell’Orco ha riassaggiato, ieri, il campo, che non calcava da metà febbraio. Meccariello, dopo la partita contro la Sampdoria, si è bloccato nuovamente. Rossettini è praticamente fuori sin da prima del lockdown, ad eccezione di un tempo giocato a Torino con la Juve. Barak è palesemente in affanno. Come il ceco, anche Mancosu e Petriccione, che stanno, a fatica, tirando la carretta. Majer è rientrato con la Lazio, ma la forma migliore appare, ancora, lontana. Idem Saponara, che ha giocato, per intero, solo in tre delle sue otto apparizioni in campo. Farias potrebbe essere preziosissimo a Genova, ma, anche lui, viene da uno stop di diversi mesi. Per Babacar la situazione è simile: solo una gara per intero dal 26 gennaio a oggi. Quante spine da risolvere per Liverani.