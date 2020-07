MOTORI – Rally di Pico, c’è anche la coppia salentina Di Gesù-Quarta

Ci sarà un tocco di Salento nel prossimo Rally di Pico, la cui 42esima edizione si terrà sulle strade romane il 24 e 25 luglio.

Tra i partecipanti, infatti, ci saranno anche Maurizio Di Gesù, navigato dal suo fido Cristian Quarta, esponenti della Scuderia Salentomotori di Tricase. La gara è valida per la Coppa Rally Aci Sport Settima Zona. L’equipaggio salentino sarà a bordo si una Skoda Fabia R5, coordinata Team Colombi. Di Gesù e Quarta hanno in programma la partecipazione all’intero campionato di zona, articolato su tre appuntamenti: Rally di Pico, Rally del Gargano e Rally del Molise.

“Sono molto soddisfatto – afferma il driver Di Gesù –: non sarà sicuramente facile ritornare in gara dopo un lungo periodo di fermo, dovremmo trovare fin da subito il giusto feeling con la vettura e fare attenzione al percorso, del tutto nuovo per noi. Sicuramente cercheremo di dare del nostro meglio e di portare a casa un buon risultato e soprattutto punti preziosi in vista del campionato che andremo ad affrontare nel corso della stagione. Sono davvero contento di avere al mio fianco un grande navigatore come Cristian, e soprattutto il supporto del team manager Pasquale Fiorito e del presidente Antonio Forte“.