ECCELLENZA/B – Virtus Matino-Martina è il match-clou della seconda giornata: programma e arbitri

È Virtus Matino-Martina il match–clou della seconda giornata di Eccellenza pugliese girone B. Entrambe vittoriose nella gara d’esordio, le squadre di Branà e di Pizzulli rappresentano anche due delle favorite alla vittoria finale del torneo. Non meno importante è il derby tutto giallorosso-salentino tra Ugento e Toma Maglie, ricco di ex, da una parte e dall’altra. La Deghi va in trasferta a Castellaneta, il Racale a Maruggio contro il Manduria che, nelle ultime ore, dopo la partenza di Mummolo in direzione Fiamma Jonica Gallipoli, ha ufficializzato Khalil Hadji, ex attaccante del Maglie, Bisceglie, Barletta e Ostuni.

La DC Otranto, dopo il blitz di Racale, cercherà di ripetersi contro il Gallipoli di Antonio Toma che, pochi giorni fa, ha ufficializzato l’arrivo di Kevin Ondo, centrocampista classe 1998, ex giovanili Bari e Vibonese. A completamento del programma, ci sono i derby tarantini Grottaglie-Ginosa e Sava-Soccer Massafra.

Il programma e gli arbitri del secondo turno:

dom. h 15.30

AEL Grottaglie-Ginosa: Luca Schifone di Taranto (Sibilio-Cascella)

Castellaneta-Deghi: Paolo Cipriani di Molfetta (De Marzo-De Benedictis)

De Cagna Otranto-Gallipoli: Federico Paladini di Lecce (Spedicato-Scorrano)

Manduria-Atl. Racale: Diego Castelli di Ascoli Piceno (Coviello-Garofalo) – a Maruggio

Sava-Soccer Massafra: Francesco Mallardi di Bari (Scrima-D’Ambrosio)

Ugento-Toma Maglie: Rocco Epicoco di Brindisi (Lovecchio-Barile)

Virtus Matino-Martina: Kristian Bellò di Castelfranco Veneto (Turco-Sindaco)

–

CLASSIFICA: DC Otranto, Martina, Deghi, Ginosa e V. Matino 3 – AEL Grottaglie, Gallipoli, Toma Maglie e Ugento 1 – S. Massafra, Manduria, Sava, Racale e Castellaneta 0.