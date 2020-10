FJ GALLIPOLI – Dal Manduria arriva bomber Mummolo: “Piazza e progetto affascinanti, spero di vedere quanto prima i nostri tifosi allo stadio”

Il campionato di Promozione è iniziato da una sola settimana, ma è ancora tempo di calciomercato. La Fiamma Jonica Gallipoli, dopo aver ufficializzato nella giornata di lunedì gli arrivi di D’Errico e Torsello dall’Atletico Racale e del centrocampista brasiliano Thiago Moio Pace dal Gallipoli Football, oggi ha messo nero su bianco con il forte attaccante ex Manduria e Martina Giovanni Mummolo. Un colpo sicuramente di primissimo livello, che conferma la grande ambizione del presidente Vincenzo Carrozza e lancia la compagine giallorossa ad un ruolo da protagonista in quello che si preannuncia un campionato appassionante ed avvincente.

Queste le prime parole del nuovo bomber della Fiamma Jonica Gallipoli: “Ho scelto di scendere di categoria – racconta – perché affascinato dalla piazza e da un grande progetto. Ringrazio il presidente per la fiducia dimostrata sin dai primi momenti. Sono a disposizione del mister e del gruppo, pronto a dare tutto me stesso per questa maglia. Spero quanto prima di vedere i nostri tifosi allo stadio, insieme potremmo toglierci grandi soddisfazioni, perché questa città, questa piazza e questa società meritano il meglio. Personalmente – conclude – non amo parlare di obbiettivi, mi concentro solo sul campo e sul lavoro, poi sarà il rettangolo verde a dare le sue risposte”.