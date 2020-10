PROMOZIONE/B – Programma, variazioni di sede e d’orario e arbitri della 2ª giornata

Seconda giornata in Promozione/B domani pomeriggio alle 15.30 (tranne il posticipo di Ginosa, previsto per le ore 18). Esordi casalinghi per la Fiamma Jonica Gallipoli (contro l’Avetrana), per il Tricase (contro l’Arboris Belli), per il Novoli (contro il Polimnia), per il Talsano (contro il Melendugno, ma al Campo B dello “Iacovone” di Taranto), per il Taurisano (contro il Brilla Campi) e per il Locorotondo (contro il Veglie).

Alle 18, come detto, il posticipo tra Spartan Boys Ginosa e Leverano.

Programma e arbitri:

FJ Gallipoli-Avetrana: Marco Colazzo di Casarano (Minerva-De Pandis)

Atl. Tricase-Arboris Belli: Matteo Leopizzi di Lecce (Tanisi-Rupe)

SB Ginosa-Leverano: Luca Lupelli di Bari (Palermo-Amatore) – ore 18

Novoli-Polimnia: Marco Lombardo di Brindisi (Greco-Tara)

Talsano-G. Melendugno: Francesco Camporeale di Molfetta (Calabrese-Nasca) – a Taranto (Iacovone B)

Taurisano-Brilla Campi: Filippo Alfieri di Lecce (Quaranta-Scapati)

V. Locorotondo-Veglie: Antonio A. Laera di Bari (Vitobello-Novielli)

–

CLASSIFICA: Avetrana, Brilla Campi, Polimnia e SB Ginosa 3 – FJ Gallipoli, Melendugno, Leverano, Talsano, Taurisano e Veglie 1 – Tricase, Arboris Belli, Novoli e Locorotondo 0.