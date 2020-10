UGENTO – Vergori alza la guardia: “Maglie squadra sottovalutata. Noi tra i favoriti? Sì, ma bisogna crescere molto…”

Certamente uno dei colpi di maggiore spessore della campagna acquisti dell’Ugento di Mimmo Oliva. Difensore dal grande carisma e dalle immense qualità, che nel corso di queste annate si è affermato a suon di grandissime prestazioni come uno dei migliori prospetti difensivi della Premier League Pugliese. Stiamo parlando dell’esperto centrale Manuel Vergori, protagonista della nostra esclusiva odierna, alla vigilia di Ugento-Maglie di domani pomeriggio.

SULLA PARTENZA – “In queste prime tre uscite stagionali, abbiamo ottenuto dei buoni risultati, anche senza riuscire ad esprimerci al meglio delle nostre potenzialità. Al netto di tutto abbiamo portato a casa un passaggio del turno in Coppa Italia ed un buon pareggio esterno contro il Gallipoli. Onestamente, domenica non conoscevamo bene i nostri avversari che ci hanno messo in grande difficoltà, dimostrando di avere una squadra molto competitiva. In questi giorni con il mister stiamo lavorando molto per migliorare diversi aspetti, sia nella fase di possesso sia della fase di non possesso; serve crescere e diventare squadra, ma ripeto in questi giorni il mister sta lavorando sotto tutti questi aspetti”.

TRA LE FAVORITE – “Se devo analizzare quello che è successo durante la sessione di mercato, dico che il Martina è stata la squadra che si è mossa in maniera più importante, costruendo un organico per puntare forte al primo posto. Fa piacere che gli addetti ai lavori ci mettano tra le favorite, ma per esperienza dico che occorre crescere molto. Occorre innanzitutto acquisire maggiore consapevolezza dei propri mezzi, lavorando molto sul piano mentale e dell’autostima, fattori fondamentali per poter pensare di lottare per i piani alti. Se non si ha la consapevolezza di ciò che si è e del valore che si ha, non si può mai pensare di costruire qualcosa di importante. Soprattutto per merito del mister e dei ragazzi della passata stagione, questa squadra si è guadagnata sul campo e attraverso i risultati la stima ed il rispetto di tutti gli avversari, ora è arrivato il momento di essere più convinti di ciò che si è e di ciò che si può realmente fare”.

SUL MAGLIE – “Il Maglie è certamente una squadra importante. Come movimenti in entrata credo che sia la società che ne abbia fatti registrare di più. Sono arrivati calciatori di primo livello, abituati a lottare per vincere e a reggere una determinata pressione. Onestamente sono convinto che molti addetti ai lavori stiano sottovalutando il valore della compagine giallorossa, partita a fari spenti, ma indubbiamente candidata ad un piazzamento di prim’ordine. Quella di Maglie è una piazza importante, con una grande tradizione calcistica, in grado di trasmettere passione e pressione, ma, ripeto, dopo un mercato del genere è giusto che vi sia la voglia da parte della città di far bene quindi è anche corretto che si creino aspettative e che ci sia la pressione che una tifoseria così trasmette.

Per noi sarà un’altra gara molto complicata, che stiamo cercando di preparare nei minimi dettagli, senza lasciare sulla al caso”.