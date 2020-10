SERIE D/H – Casarano-Fasano e Brindisi-Nardò, i derby che infiammano il terzo turno: programma e arbitri

Senza i nazionali Adjapong, Dermaku, Dubickas e Listkowski, lontani dal Salento per i rispettivi impegni, il Lecce di mister Corini prosegue con gli allenamenti. Ieri ce n’è stata una doppia razione per Coda e compagni, sul terreno dell’Acaya Golf Resort. Adjapong, convocato nell’under 21, non è partito per l’Islanda, come tutto il gruppo, dopo la…