ECCELLENZA/B – Ugento ripreso sul traguardo, il CD Gallipoli allunga in vetta: i tabellini della 12ª

Eccellenza pugliese girone B: tutti i tabellini della 12esima giornata.

CD GALLIPOLI-AVETRANA 1-0

RETI: 32′ st Iurato rig.

CD GALLIPOLI: De Luca, Cardinale, Chiatante, Matere (12′ st Barone), Fruci, Benvenga, Caputo, Nazaro (32′ st Montagnolo), Falconieri, Scialpi, Iurato. All. Carrozza.

AVETRANA: De Marco, Fabiano, Kofol, Medaglia, Calò, Tamborrino, Zaccaria, Sibilla (16′ st Lomartire), Gonzales (21′ st Varietti), Sanyang (45′ st Cava), Di Giulio (42′ st Altavilla). All. Crescenzo.

ARBITRO: Lombardo di Brindisi.

—

S. MASSAFRA-GALLIPOLI F. 1-1

RETI: 38′ st Caruso G. (M), 43′ st Fabiani (G)

S. MASSAFRA: Pizzaleo (19′ st Zecchino), Ribezzi, Pasqualicchio (35′ st Saponaro), Ventimiglia (28′ st Ligorio), Carlucci, Zizzi, Galeone (19′ st Cristofaro), Dettoli, Longo (17′ st Caruso G.), Malagnino, Girardi. All. Malacari.

GALLIPOLI F.: Catelli, Manca, Stella, Luciano, Gurau (22′ st Amar), Fabiani, Pennetta, Coronese, Turco, Castellaneta (31′ st De Fabrizio), Calò. All. Calabuig.

ARBITRO: Consales di Foggia.

—

TOMA MAGLIE-UGENTO 3-3

RETI: 35′ pt Gallorini (M), 44′ pt e 13′ st Munoz (U), 24′ st Negro rig. (M), 26′ st Espinar (M), 49′ st De Giorgi (M)

TOMA MAGLIE: De Donno, Cavalieri, Romano, Signore, Lezzi, Miccoli, De Giorgi, Garrapa, Gallorini (Maraschio), Negro, Ciriolo (Villar). All. Romano.

UGENTO: Russo, Venegas (Nestola), Fernandes (Mele), Cicerello, Veron, Serrano (De Luca), Maroto, Lollo, Munoz, Espinar (Olibardi), Cordary. All. Salvadore.

ARBITRO: Palmieri di Avellino.

—

ARBORIS BELLI-MANDURIA 3-4

RETI: 3′ pt Cavaliere (M), 22′ pt Cantalice (AB), 4′ st Laguardia (AB), 7′ st Agostino (AB), 17′ st e 32′ st De Maria (M), 37′ st Pino (M)

ARBORIS BELLI: Loliva, Laguardia, Monticelli, Dimola (39′ st Cattedra), Fumarola, Cantalice, Saponaro (21′ st Marasciulo), Agostino (44′ st Palmieri), Leone, Mastronardi (39′ st Di Cosola), Amodio (38′ st Muolo). All. Girolamo.

MANDURIA: Maraglino, Marinelli, Dorini, D’Arcante, Pino, Aquaro, Procida, Kouame (7′ st D’Ettorre), Cavaliere, Russo, Napolitano, De Maria (44′ st Onesto). All. Branà.

ARBITRO: Caldararo di Lecce.

NOTE: al 30′ pt Loliva para un rigore di Russo.

—

GINOSA-OTRANTO 0-3

RETI: 35′ pt Frisco, 32′ st e 35′ st Tourè

GINOSA: Gallitelli, Cimarrusti, Di Marco (24′ st Coronese), Dentamaro, Donvito, Chiochia, Pulpito (40′ st Verdano), Romeo (25′ st Caponero), Vapore, Richella (9′ st Serafino), Schembri (40′ st Palumbo). All. Pizzulli V.

OTRANTO: Caroppo, Angelini (42′ st Cariddi), Mancarella, Valentini, Frisco (38′ st Liquori), Cisternino (44′ st Faggiano), Plevi, Mariano, Trovè (30′ st Nicolazzo), Gallo (36′ st Assalve9, Tourè. All. Tartaglia.

ARBITRO: Lepera di Rossano C.

(US Otranto Calcio) – Vittoria da squadra vera. Il Città di Otranto batte a domicilio a Ginosa, mantiene il terzo posto in classifica e si conferma la più bella sorpresa del girone B di Eccellenza pugliese. Un’affermazione meritata che arriva al termine di una settimana di grande intensità emotiva dopo gli addii di Dino e Daniele Marino e di Alessandro Villani. Ma il giovane gruppo biancazzurro forgiato da mister Graziano Tartaglia e guidato in campo dalle chiocce Mariano, Caroppo, Mancarella e Cisternino è ricco di qualità morali prima che tecnica. Sceso in campo con un 3-4-3 trasformato dopo i minuti iniziali nel solito 4-3-3, l’undici idruntino soffre all’inizio, Schembri manca la porta da posizione favorevole e Caroppo è provvidenziale sulla conclusione a girare di Richella, ma poi si prende il campo e il proscenio. Gallo lavora bene un pallone al limite dell’area, la conclusione impegna a terra il portiere avversario. Il giovane centrocampo del Città di Otranto prende in mano le redini della contesa: al 30’, lo scatenato numero 10 in trasferta pesca con un esterno dalla sinistra Trovè, sul colpo di testa del centravanti straordinaria è la risposta di Gallitelli. Il vantaggio, meritato, arriva al 38’. Percussione centrale di Andrea Frisco e rasoterra preciso e forte che si infila a fil di palo. Primo gol in Eccellenza per il centrocampista classe 2003. Passano pochi minuti e Trovè non trova il tocco sottomisura che sarebbe valso il raddoppio. La ripresa si apre com il Ginosa che ci mette voglia e impegno, ma la retroguardia del Città di Otranto non corre veri pericolosi. L’episodio che potrebbe riaprire il match per i tarantini di casa arriva al 13’. Il direttore di gara punisce un contatto in area di Angelini con un avversario e assegna il calcio di rigore. Caroppo si conferma il miglior portiere della categoria e respinge il penalty calciato da Dentamaro. L’Otranto tiene, guadagna la superiorità numerica dopo il doppio giallo sventolato a Vapore, e affonda il colpo nei minuti immediatamente successivi alla mezz’ora. È Tourè a chiudere i conti tra il 31’ e il 33’. Servito sull’out di sinistra si accentra e fulmina di destro il portiere di casa. Passano due minuti e, dopo aver colpito la traversa di testa, è pronto a ribadire in gol la palla della doppietta personale. Col risultato messo in cassaforte, Tartaglia concede spazio a Lorenzo Liquori, Marco Cariddi, esordio assoluto in Eccellenza per il prodotto del vivaio classe 2004, e Francesco Faggiano. La partita si chiude con i volti sorridenti dei ragazzi biancazzurri. Con la vittoria odierna il Città di Otranto è ora a quota 26 punti. In attesa che dalle porte girevoli del calciomercato arrivino calciatori in grado di rimpolpare il gruppo affidato a Graziano Tartaglia

—

NOVOLI-V. MATINO 1-3

RETI: 9′ st Azzinnari (M), 29′ st Martinez (N), 31′ st Pirretti (M), 47′ st D’Andria (M)

NOVOLI: Rielli, Quarta (37′ st Fasiello), Amato, Franco, Martinez, Capone, Giannotti, De Blasi, Delgado, Poleti (25′ st Carrino), Falco (13′ st Di Santantonio). All. Marangio.

V. MATINO: Sy, D’Andria, Barulli, Pirretti, Casalino, Monteleone, Azzinnari (22′ st Fina), Solidoro (23′ pt Cannizzaro), Ferramosca (36′ st Dollorenzo), Alemanni, Lombardi. All. Grasso.

ARBITRO: Camporeale di Molfetta.

—

CASTELLANETA-OSTUNI 0-4

RETI: 14′ pt Perrino, 15′ pt Benedetti, 31′ pt Marzio, 38′ pt Cerri

CASTELLANETA: Casamassima, Gravina, Battista, D’Onghia (23′ pt Pinto), Samba Deholt (13′ st Addabbo), Gioscia, Rizzi (1′ st Cazzetta), Balestra, Villani, Cirillo (25′ st Lamanna), Marchitelli. All. Labalestra.

OSTUNI: Mendive, Renna, Frumento (1′ st Marino), Otero, Albaqui (1′ st Cohen), Benedetti, Marzio (36′ st Pecere), Perrino, Marchionna (8′ st Miccoli), Negro, Cerri. All. De Nitto.

ARBITRO: Caldararo di Lecce.