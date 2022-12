LECCE – Papadopulo ha elogi per tutti. Sul mercato: “Magari un centrocampista di peso ma occhio a non rompere gli equilibri”

L’ex allenatore del Lecce, Giuseppe Papadopulo, che, coi giallorossi, fu promosso dalla B alla A nel 2007-08, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Nuovo Quotidiano di Puglia, parlando delle prospettive della squadra di Marco Baroni in Serie A.

“Il Lecce ce l’ho nel cuore e mi sento pugliese per aver allenato anche Bari, Monopoli, Andria e Brindisi. Ricordo il tifo del Via del Mare dove ho trascorso giorni straordinari, ho negli occhi i tifosi giallorossi e immagino con quale impazienza stiano aspettando il ritorno del campionato. Incontrare Lazio e Milan in casa, alla ripresa, può essere un toccasana, specialmente se il Lecce riparte dallo stato psicologico delle ultime partite prima dello stop. Baroni è un tecnico molto intelligente che ha saputo fare tesoro delle difficili esperienze vissute in Serie A con squadre che avevano magari lo stesso livello del Lecce, traendone, perciò, insegnamenti particolarmente significativi. Corvino? La sua forza è la capacità di scovare potenziali campioni in ogni angolo del mondo, con un intuito che gli consente di vedere oltre ciò che vedono gli altri e di vincere, molto spesso, scommesse che inizialmente possono sembrare difficili. E poi accanto a lui c’è Trinchera, ragazzo serio e intelligente che ho conosciuto ad Avellino quando era un mio giocatore. Tra i giocatori, Banda mi piace moltissimo, è veloce, fantasioso, con grande personalità di crescita, ma anche Gallo, che seguo già dalla scorsa stagione e ha compiuto passi da gigante. Hjulmand è sempre più padrone del centrocampo e Gonzalez è un altra scommessa vincente di Corvino. Colombo si sta rivelando un autentico campioncino ma in attacco mi piace anche Ceesay. Strefezza è determinante, incontenibile, capace di sorprendere ogni difesa; Di Francesco ci mette la sua esperienza e potrà fare ancora meglio sino alla fine. L’idea Baschirotto, poi, si è rivelata straordinaria e intelligente è stata l’operazione Umtiti, un campione del mondo a fare la chioccia e a dare sicurezza e personalità in un reparto che conta anche su Pongracic. Mercato? Il Lecce avrà ancora maggiore forza dalla crescita dei suoi giovani. Potrebbe magari essere utile un altro uomo di peso a centrocampo ma la forza della squadra è il gruppo e attenzione a non rompere gli equilibri più importanti”.