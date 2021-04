ECCELLENZA/B – DC Otranto-Gallipoli, oggi si recupera il derby dei due mari

Con il recupero tra De Cagna Otranto e Gallipoli va in archivio la seconda giornata del torneo di Eccellenza pugliese girone B. Fischio d’inizio allo stadio “Nachira” fissato per le ore 16.30.

Il match doveva essere giocato l’11 ottobre dello scorso anno, poi fu rinviato per i casi di Covid che colpirono la società ionica, che oggi scenderà in campo col lutto nel cuore per la scomparsa, avvenuta nelle scorse ore, dell’ex presidente, nonché sindaco della Città Bella, Francesco Errico.

La gara tra Otranto e Gallipoli sarà diretta dal signor Giorgio Caldararo della sezione di Lecce, coadiuvato dagli assistenti arbitrali Giuseppe Turco e Giorgio De Pandis.

La classifica di Eccellenza/B, dopo la settima giornata: DC Otranto** 13 – Toma Maglie 12 – V. Matino, Ugento e Sava 11 – Martina* 10 – Gallipoli* 8 – AEL Grottaglie 7 – Racale* 6 – S. Massafra 5 – Ginosa** e Castellaneta 3 – Deghi* 2.

*= una gara in meno