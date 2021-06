ECCELLENZA – Archiviata la regular season, via alle semifinali playoff: programma, arbitri e regolamento

Archiviata la stagione regolare, da domani è già tempo di post-season nei due gironi di Eccellenza pugliese.

Nel girone B hanno staccato il pass per i playoff, in ordine di classifica, Otranto, Martina, Matino e Ugento. La De Cagna ospiterà l’Ugento, il Martina se la vedrà con il Matino. Per quanto concerne il primo scontro diretto, la formazione giallorossa, in campionato, ha vinto a Otranto con un gol di Sansò. Era il 16 maggio scorso, infliggendo alla squadra di Andrea Manco l’unica sconfitta stagionale. Matino e Martina, invece, si sono affrontate prima dello stop forzato per la pandemia. Era la seconda giornata del calendario ordinario, pre-modifica, giocata l’11 ottobre 2020: finì a reti bianche.

Nel girone A, invece, il Barletta 1922, grande favorito del raggruppamento, avendo chiuso la stagione regolare davanti a tutti, riceverà il Corato. Il Manfredonia, invece, ospiterà l’Audace Barletta.

Ricordiamo il regolamento: se, al termine dei 90‘, il punteggio sarà di parità, si giocheranno due tempi supplementari di 15′. Se persisterà il punteggio di parità, passerà il turno la squadra col miglior ranking (ossia, le squadre che giocano in casa le semifinali).

Il programma e le designazioni arbitrali:

dom. h 16.30

Barletta-Corato: Nico Valentini di Brindisi (Favilla e Latini di Foggia) – a Canosa di Puglia

Manfredonia-Audace Barletta: Federico Paladini di Lecce (Spedicato e Battista di Lecce)

De Cagna Otranto-Ugento: Luigi Lacerenza di Barletta (Gorgoglione di Barletta, Scrima di Taranto)

Martina-Virtus Matino: Roberto Aratri di Bari (Coviello di Molfetta, Magnifico di Bari)

(foto: Lacerenza di Barletta, arbitro di Otranto-Ugento, ph. Coribello-SalentoSport)