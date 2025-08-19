ph: Coribello/SalentoSport
DILETTANTI – Taranto: è Eccellenza, ma anche per il Maglie. Taviano in Promozione
Sciolto il nodo Taranto: la nuova società ionica è ammessa in sovrannumero in Eccellenza (nuova denominazione: Taranto 2025 ssd arl) e occupa la casella numero 19 della prossima griglia di partenza del massimo campionato dilettantistica regionale.
“Per assicurare un format equilibrato e completo” si legge nel Comunicato Lnd Puglia di oggi, “il Consiglio Direttivo ha successivamente stabilito di procedere al completamento dell’organico portandolo a 20 squadre, come nella passata stagione sportiva”. Slitta, dunque, l’accorciamento previsto a 18 squadre per l’Eccellenza.
Spazio, dunque, ai ripescaggi: la prima in ordine di graduatoria, il Manduria, non ha regolarizzato entro il 24 luglio le vertenze pendenti con due propri tesserati e quindi perde il diritto al ripescaggio (ma conserva il diritto all’iscrizione im Promozione); se ne avvantaggia la Toma Maglie, seconda in lista, vincitrice dei playoff di Promozione girone B durante la scorsa stagione.
In Promozione, a scalare, è ripescato il Taviano, sconfitto nel primo turno dei playoff di Prima Categoria girone C nella scorsa stagione ma che aveva formalizzato regolare richiesta di ripescaggio al campionato superiore.
Per aiutare il Taranto a raggiungere un adeguata condizione fisica, sarà rinviato il match della prima giornata della compagine ionica, gara che poi sarà recuperata entro i 30 giorni successivi all’inizio del campionato di Eccellenza, fissato per il 31 agosto.
Organici di Eccellenza: Atletico Acquaviva, Atletico Racale, A. Toma Maglie, Bisceglie, Bitonto, Brilla Campi, Brindisi, Canosa, Città di Gallipoli, Foggia Incedit, Galatina, Novoli, Nuova Spinazzola, Polimnia, Soccer Massafra, Taranto, Taurisano, Ugento, Unione Calcio Bisceglie e Virtus Mola.
Organici di Promozione (36 squadre): Arboris Belli, Atletico Apricena, Atletico Gargano, Atletico Tricase, Borgorosso Molfetta, C. S. Pietro Vernotico, Canusium, C.d. Carovigno, Copertino, Corato, Cosmano Sport Foggia, Don Uva, Ginosa, Leverano, Lucera, Manduria, Mesagne, Molfetta, Noicattaro, Norba Conversano, Ostuni Calcio 24, Polis Bagnolo, Real Putignano, Real Siti, Rinascita Rutiglianese, San Marco, San Severo, Sava, Squinzano, Taviano, Terre di Acaya e Roca, Vigor Trani, Virtus Bisceglie, Virtus Locorotondo, Virtus Matino, Virtus Palese.
Nel dettaglio, i due gironi.
GIRONE A: Atl. Gargano, Atl. Apricena, San Severo, San Marco, Lucera, Cosmano Sport Foggia, Real Siti, Canusium, Vigor Trani, Don Uva, Virtus Bisceglie, Corato, Borgorosso Molfetta, Molfetta Calcio, Virtus Palese, Noicattaro, Rinascita Rutiglianese, Norba Conversano.
GIRONE B: Real Putignano, Ginosa, Arboris Belli, V. Locorotondo, Ostuni, Carovigno, Mesagne, Sava, Manduria, S. Pietro Vernotico, Squinzano, Leverano, Copertino, Terre di Acaya e Roca, P. Bagnolo, V. Matino, F. Taviano, Atl. Tricase.