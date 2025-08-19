foto: N. Krstovic
LECCE – Krstovic, telenovela finita? L’Atalanta è fortemente interessata al montenegrino
Si va esaurendo la telenovela Krstovic. L’attaccante del Lecce è seriamente nel mirino dell’Atalanta che avrebbe superato le concorrenti, secondo quanto ricostruisce SkySport.
La società bergamansca, dunque, avrebbe rotto gli indugi e per sostituire il capocannoniere della scorsa stagione Mateo Retegui punterebbe forte sul centravanti montenegrino. Si parla di un’operazione di 25 milioni più bonus da definire. Il totale, dunque, dovrebbe aggirarsi sui 30 milioni che il Lecce dovrebbe immediatamente investire per trovare un sostituto di Krstovic a ormai pochi giorni dall’esordio in campionato a Genova.
Krstovic si trasferirebbe a Bergamo firmando un contratto di cinque anni.