LECCE – Ufficiale, Nikola Krstovic ha firmato con l’Atalanta: i dettagli

Da pochi minuti, Nikola Krstovic è ufficialmente un calciatore dell’Atalanta. L’accordo col club bergamasco si è raggiunto sui 25 milioni di euro oltre bonus, per un totale di 30 scarsi. Il centravanti montenegrino ha firmato un quinquennale da due milioni di euro con bonus a stagione. Al Lecce è riservata anche una percentuale sulla futura rivenduta.

Krstovic arrivò a Lecce subito dopo Ferragosto di due anni fa, pochi giorni dopo la cessione di Morten Hjulmand allo Sporting Lisbona, dal DAC Dunajska Streda, club di Serie A slovacca, per circa quattro milioni di euro, in sostituzione di Assan Ceesay, volato in Arabia Saudita. Esordì in Serie A con la casacca del Lecce, allenato da Roberto D’Aversa, il 27 agosto 2023 segnando un gol a Firenze nel 2-2 del “Franchi” contro la Fiorentina. Si ripeté nelle due partite successive contro Salernitana in casa e Monza fuori. In totale furono sette i centri (con due assist) in quel campionato che si chiuse con la salvezza arrivata con tre turni d’anticipo.

Fece decisamente meglio nella scorsa stagione, risultando anche uno degli attaccanti, in Europa, col maggior numero di tiri verso la porta avversaria. Col Lecce andò in doppia cifra, segnando undici gol e servendo cinque assist, sobbarcandosi – praticamente in solitaria – il peso dell’attacco della squadra che fu di Gotti, prima, e di Giampaolo, poi.

Anche quest’anno, prima di partire verso Bergamo, Krstovic ha lasciato il segno in Coppa Italia, segnando il rigore del momentaneo 1-0 contro la Juve Stabia. In totale, il bottino del montenegrino con la casacca del Lecce conta 75 presenze ufficiali, venti gol e sette assist.

Per il Lecce ora è caccia al suo sostituto con un altro Nikola (Stulic) tra i candidati a vestire la casacca numero 9 gialla e rossa.