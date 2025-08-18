CASARANO – Chiricò stende l’Altamura, buon esordio rossazzurro in Coppa Italia

Ventisei anni dopo l’ultima volta, il Casarano riassapora la Serie C. Per ora è solo Coppa Italia, antipasto di campionato che comincerà domenica prossima. E i rossazzurri ricominciano con lo stesso passo della Serie D, ossia con una vittoria, di misura, sul Team Altamura. Match-winner, Cosimo Chiricò.

Al “Capozza” l’atmosfera è quella delle grandi occasioni. La partita parte subito intensa: Malcore impegna Spina dopo un minuto, mentre l’Altamura risponde con Ganfornina e Zazza, che centra la traversa all’11’. Il Casarano passa al 32’: ripartenza di Ferrara, assist per Malcore che serve Chiricò, bravo a battere Spina.

Nella ripresa l’Altamura spinge con D’Amico, ma trova un Chiorra attento. Maiello illumina la manovra, Ferrara conferma di essere tra i migliori in campo. Il Casarano regge bene e porta a casa la vittoria, conquistando il passaggio al turno successivo. Si andrà a Cerignola, il 29 ottobre.

Un esordio positivo, che alimenta entusiasmo e fiducia. La Serie C può davvero segnare l’inizio di una nuova era per i rossoazzurri. E domenica (ore 21) al “Capozza” arriverà il Trapani per l’esordio ufficiale in terza serie professionistica.

IL TABELLINO

Casarano, stadio “Capozza”

domenica 17.08.2025, ore 21

Coppa Italia Serie C 2025/26, 1° turno

CASARANO-TEAM ALTAMURA 1-0

RETI: 32′ pt Chiricò

CASARANO: Chiorra, Celiento, Lulic, gega, Cajazzo (45′ st Cerbone), Maiello, Di Dio, Logoluso (14′ st D’Alena), Chiricò (45′ st Perez), Ferrara (25′ st Millico), Malcore (25′ st Zanaboni). A disp. Bacchin, Pucci, Palumbo, Milicevic, Barone, Lattante, Malagnino. All. Di Bari.

TEAM ALTAMURA: Spina, Dipinto, Poli, Nicolao (45′ st Nazzaro), Mbaye, Zazza (34′ st Esposito), Crimi, Grande (34′ st Mogentale), Simone (25′ st Agostinelli), D’Amico, Ganfornina. A disp. Fasanelli, Turi, Di Mola, Pignataro, Franco. All. Mangia.

ARBITRO: Recchia di Brindisi.

NOTE: ammonito Mongentale.