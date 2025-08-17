LECCE – Primavera: tanto entusiasmo e un po’ di sfortuna, il Milan passa al “Deghi Center”

Non basta il calore del pubblico e l’entusiasmo debordante per spingere il Lecce Primavera al successo nella gara d’esordio di campionato. Al Deghi Center di San Pietro in Lama i giallorossi cedono 2-1 al Milan, trascinato dalla doppietta di Lontani. La squadra di Schipa crea e spreca, mentre i rossoneri capitalizzano al massimo le occasioni, approfittando anche di un errore in uscita del portiere Penev.

L’avvio di gara è incoraggiante per il Lecce: al 5’ Kovac calcia alto su punizione, al 10’ recupera palla e serve Milojevic, che però manca il bersaglio da buona posizione. Esposito ci prova al 20’, ma la sua conclusione termina a lato. Il Milan cresce col passare dei minuti, orchestrato dalle giocate di Scotti: al 37’ la punizione di Bonomi spaventa Penev, senza però inquadrare la porta.

La ripresa si apre ancora a tinte giallorosse: al 49’ Milojevic inventa per Laerke, che spara clamorosamente alto. Al 54’ risponde il Milan, ma Penev si riscatta con una parata super su Scotti. Al 59’, però, l’errore del portiere bulgaro pesa come un macigno: uscita sbagliata, Scotti recupera e crossa per Lontani che di testa fa 0-1. Passano cinque minuti e arriva il raddoppio, ancora di testa e ancora con Lontani, stavolta su assist di Cappelletti.

Schipa corre ai ripari con i cambi e al 79’ Milojevic va vicino al gol da fuori area. All’82’ arriva il meritato 1-2: Di Pasquale recupera palla e lancia proprio Milojevic, che segna con la complicità di una deviazione. I giallorossi ci credono fino alla fine: al 90’ Kodor viene stoppato da Longoni, mentre nel recupero l’ex Borussia Dortmund Rashidi pesca ancora Milojevic, ma Piermarini salva sulla linea il possibile pareggio.

Il Lecce esce sconfitto ma non ridimensionato, con la consapevolezza di aver creato molto. Tra i migliori in campo proprio Rashidi, costantemente propositivo sulla fascia.

Ora due trasferte consecutive in Emilia Romagna: sabato 23 alle 10.30 a Bologna; sabato 30 alla stessa ora, a Cesena.

IL TABELLINO

San Pietro in Lama, “Deghi Center”

domenica 17.08.2025, ore 11

Primavera 1 2025/26, giornata 1

LECCE-MILAN 1-2

RETI: 58′ e 63′ Lontani (M), 82′ Milojevic (L)

LECCE (4-3-3): Penev – Rashidi, Pehlivanov, Pacia, Kozarac (59′ Palmieri) – Laerke, Nohr (70′ Di Pasquale), Kovac (59′ Calame) – Milojevic, Esposito (71′ Kodor), Onyemachi (85′ Perrone). A disp. Lupo, Spinelli, Candido, Persano, Basile, Longo. All. Schipa.

MILAN (4-4-2): Longoni – Cappelletti (81′ Colombo), Piermarini, Cullotta (74′ Pagliei), Perera – Bonomi, Sala, Mancioppi, Scotti – Castiello (81′ Di Siena), Lontani. A disp. Bianchi, Borsani, Cissè, Del Forno, Domnitei, Doneda, La Mantia, Pandolfi. All. Renna.

ARBITRO: Rossini sez. Torino.

NOTE: Ammoniti Kozarac (L), Nohr (L).