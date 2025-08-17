LECCE – Per l’eventuale post-Krstovic è ancora buio fitto. Il tempo stringe e Geubbels firma per altri

Nulla si muove riguardo la questione Nikola Krstovic. Il Lecce lo ha schierato in Coppa Italia contro la Juve Stabia e il montenegrino ha anche segnato il gol del momentaneo 1-0 su calcio di rigore trasformato alla perfezione.

Con ogni probabilità, quella di venerdì sera potrebbe essere stata l’ultima partita di Krstovic al Via del Mare, ma la questione del suo eventuale trasferimento altrove è ancora molto ingarbugliata.

La valutazione fatta a inizio mercato dall’area tecnica giallorossa è stata considerata eccessiva dalla serie delle pretendenti alle prestazioni dell’attaccante classe 2000. Pantaleo Corvino, nei primi giorni di luglio, aveva preso come riferimento la quotazione di mercato di altri attaccanti che, nella scorsa stagione, hanno segnato meno di Krstovic, sottolineando che costoro sono valutati 35-40 milioni. La volontà, secondo il dt giallorosso, è di accontentare Krstovic chiedendo qualcosa in meno rispetto al suo valore di mercato. Sul prezzo, però, in molte hanno tentennato, partendo da Leeds, passando – ora – per Milan, Atalanta e Roma, che, evidentemente, puntano sul fatto che, avvicinandosi sempre di più la chiusura della campagna trasferimenti estiva (1° settembre ore 20), magari il prezzo fissato dal Lecce scenderà ancora.

Per il Lecce, però, questa non è una situazione comoda. Sia perché il prezzo di Krstovic scende di giorno in giorno, visto che non ci sarebbero società disposte a sborsare i 35 milioni di euro richiesti, sia perché, qualora il montenegrino restasse a Lecce, di certo non lo farebbe col morale a mille. E allora sarebbero guai seri per Di Francesco che dovrebbe riuscire a trovare un modo per motivare l’attaccante ad affrontare un’altra stagione coi giallorossi, lottando per non retrocedere.

ALTERNATIVE A KRSTOVIC – Sono principalmente tre i nomi emersi come eventuali sostituti di Krstovic. Non sappiamo, però, se Corvino e Trinchera ne abbiano in caldo degli altri, magari tenendoli riservati per evitare eventuali speculazioni e tutelare le trattative.

Al vertice della lista c’è Kevin Carlos, centravanti spagnolo del Basilea, classe 2001, autore di 14 gol l’anno scorso tra Coppa e Campionato svizzero, capocannoniere nel 2023-24 e a segno una volta nella nuova stagione di Super League contro lo Young Boys. Su Carlos, però, sembra essere in pole position il Nizza.

Sfumata la pista Willem Geubbels, francese classe 2001 del San Gallo, l’anno scorso ben 14 reti e tre assist in Super League. Di pochi minuti fa è la notizia che Geubbels abbia firmato col Paris Fc. Si stima che la compravendita si sia chiusa su una cifra non molto distante dai nove milioni di euro.

Il terzo nome è quello di Nikola Stulic, classe 2001 in forza allo Charleroi. Stulic ha già segnato due gol in quattro partite ufficiali nella nuova stagione: uno in campionato, uno nelle qualificazioni di Conference League. Con lo Charleroi ha segnato 17 gol in 53 presenze. Secondo quanto riportato dai media belgi, a inizio agosto lo Charleroi avrebbe rifiutato un’offerta di cinque milioni di euro dal Lecce, giudicandola insufficiente.

Il tempo stringe: sabato sarà esordio in campionato a Genova e tra poco più di due settimane il mercato estivo andrà in archivio. Al Lecce e a Di Francesco servono certezze, specialmente in attacco. La settimana che comincerà domani potrebbe portare delle novità importanti.